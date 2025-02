D3: Perlé düpiert Aspelt zum Auftakt der 2.Saisonhälfte

in der 58.‘ setzte sich Meis auf rechts gegen seinen Gegenspieler durch, setzte einen Haken und traf zum 0:1 ins lange Eck. Die Gastgeber standen sichtlich unter Schock, es gelang auf einmal nichts mehr und Schrondweiler wurde zum 0:2 in die Tiefe geschickt (65.‘). Mit Anbruch der Schlussviertelstunde erhöhte derselbe Spieler durch einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter auf 0:3 (77.‘). Da Aires (Aspelt) gegen Ende hin noch zwei gute Gelegenheiten ausließ, blieb es beim klaren Auswärtserfolg von Perlé.

Die Überraschung des Spieltages schlechthin gelang Schlusslicht Perlé, das ein höchst ineffizientes Aspelt (2.) regelrecht bestrafte. Mit einem überragenden Keeper und dem nötigen Glück – die Red Boys trafen in der 1.Halbzeit dreimal Aluminium – konnte der FC Les Ardoisiers die Null in den ersten 45 Minuten halten. Wie angedeutet sollte sich Aspelts mangelhafte Chancenverwertung trotz statistischer Überlegenheit in diesem Bereich rächen:

Im Nordderby zwischen Clerf und Wilwerwiltz setzten sich die Hausherren knapp mit 3:2 durch. Die Gäste gingen früh in Führung: Meric traf in der 2.' nach einer Vorlage von Kinnen (0:1). Doch Clerf antwortete noch vor der halben Stunde: Wirtz glich in der 24.' zum 1:1 aus. Nur drei Minuten später brachte Wolf die Gastgeber wieder in Führung (2:1, 27.'). Danach passierte lange nicht viel, erst in der 78.' erzielte Adrovic den Ausgleich für den FC Kiischpelt (2:2), doch Wolf war in der 80.' erneut zur Stelle und sicherte Clerf den Sieg (3:2).

Vorverlegtes Spiel am Mittwoch

Die Tabellennachbarn Wilwerwiltz und Brouch treffen schon am Mittwoch zu einer vorverlegten Begegnung des 15.Spieltages aufeinander. Diese Partie kann man durchaus als wegweisend bezeichnen. Für die Gäste bietet sich im Erfolgsfall die Chance, zumindest für ein paar Tage auf einen Punkt an Rang 4 heranzurücken, Wilwerwiltz könnte mit einem Heimsieg an Brouch vorbeiziehen.