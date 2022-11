D3: Nordderby ragt am 8.Spieltag heraus Spitzenreiter Ulflingen empfängt Nachbar Clerf +++ richtungsweisendes Duell der Absteiger +++ Ostduell in Dalheim

Die beiden Absteiger Absteiger Perlé und Aspelt liegen knapp unterhalb der Aufstiegszone der 3.Division, aber durchaus in Reichweite. Ehnen hatte den „Ardoisiers“ am letzten Sonntag einen vor den Latz geknallt, so dass man schauen muss, wie man sich von der Niederlage erholt hat. Doch auch Aspelt musste sich vor Wochenfrist – dem Leader – geschlagen geben. Die Zeit sich neu zu beweisen ist also für beide angebrochen.

Der erwähnte Spitzenreiter lautet Racing Ulflingen und dieser hat am Wochenende Clerf zum Derby zu Gast. Dass die Gastgeber gegen den Drittletzten favorisiert sein dürften, scheint klar.

„Wir wissen, was wir zu tun haben“

Der Clerfer Trainer Carlos Alberto Pinto: „Derbys will man immer gewinnen. Ulflingen wird entsprechend auch nervös sein und auch wenn die Tabelle dies aktuell so nicht widerspiegelt, wollen wir alle unsere Spiele gewinnen. Wir kennen den Gegner gut, auch durch Freundschaftsspiele in der Saisonvorbereitung, und wir wissen, was wir zu tun haben.“

Moutfort dürfte als Tabellenzweiter gegen Grevels die drei Punkte genauso eingeplant haben wie Brouch – seit Mittwoch beachtlicher Tabellendritter – gegen Schlusslicht Wilwerwiltz. Ehnen konnte sein Nachholspiel unter der Woche entsprechend nicht erfolgreich gestalten und somit seinen Überraschungssieg vom vergangenen Sonntag gegen Perlé nicht bestätigten und tritt nun in einem Ostduell in Dalheim an. Eigentlich eine lösbare Aufgabe, doch um zu gewinnen muss der FC Vinesca konstanter werden.