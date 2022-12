D3: Nachbarduell Dalheim – Moutfort ragt heraus Topspiel Brouch – Ulflingen +++ Richtungsweisendes Grevels – Aspelt +++ Perlé (2.) im Kiischpelt zu Gast

Ehnen und Beckerich eröffnen den 11.Spieltag der 3.Division am Sonntag schon um 14:30 Uhr. Die Tendenz der vergangenen Wochen spricht für die Gäste, die ihre letzten drei Begegnungen nicht verloren haben (2-1-0) während Ehnen seit drei Spielen keinen Punkt mehr holen konnte. Absteiger Aspelt, das in Grevels gastieren wird, ist ebenfalls auf der Suche nach seiner Form und trifft dabei auf einen um einen Punkt besseren Tabellennachbar, der im FuPa-Power Ranking sogar drei Plätze vor den Red boys steht und u.a. durch einen Sieg in Moutfort auf sich aufmerksam machte.

Rein auf die Tabelle bezogen lautet das Topspiel des Wochenendes Brouch gegen Ulflingen, auch wenn der Leader bereits satte zehn Zähler vor seinen Gastgebern rangiert. Schaut man auf die Entwicklung der letzten Wochen, dann zeigt sich, dass der FC Racing dann doch die besseren Karten in der Hand halten dürfte. Dalheim kam in den vergangenen Wochen in Fahrt und begrüßt nun Nachbar Moutfort zum Derby. Bei der USMM gab es während dieser Zeit viel auf und ab, es könnte sich also ein enges Duell entwickeln. Schließlich wird der Tabellenzweite aus Perlé noch beim Vorletzten Wilwerwiltz spielen.