D3: Moutfort übernimmt die Tabellenspitze 4:1-Erfolg gegen Clerf +++ Unentschieden im Spitzenspiel +++ erster Saisonsieg für Dalheim

Mit einem 4:1-Heimsieg gegen Clerf sprang Absteiger Moutfort-Medingen an die Tabellenspitze, nachdem die Konkurrenz wie erwähnt die Punkte geteilt hatte. Dabei setzten die Hausherren zunächst auf Distanzschüsse. Ein solcher von Martins schlug nach einer Viertelstunde nämlich zum 0-1 ein (14.‘), doch der FC Claravallis glich in der Schlussphase der ersten Hälfte aus (1-1, 40.‘) nur um sich in der Nachspielzeit über das nächste Gegentor aus der Ferne zu ärgern (1-2, 45.‘+1 Santos Mendes). Der gleiche Spieler erhöhte nach einer guten Stunde auf 3-1 (63.‘), Joker Zimmer machte kurz vor Abpfiff mit seinem ersten Saisontor alles klar (4-1, 87.‘).

Dalheim kann es doch! Mit dem 5-1 gegen Grevels feierte man am Sonntag seinen ersten Saisonsieg und lässt gleich zwei Mannschaften hinter sich, dies in einer zugegeben „krummen“ Tabelle aufgrund von noch ausstehenden Nachholspielen und der ungeraden Zahl an Teams in der Liga. Braham brachte die Gastgeber früh mit einem schönen Lupfer in Führung (1-0, 2.‘). Ein Doppelschlag von Bibuljica (2-0, 19.‘, 3-0, 31.‘) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe Candido mit seinem ersten Saisontor verkürzen konnte (3-1, 34.‘). Zehn Minuten war der zweite Durchgang alt, als Bibuljica seinen Hattrick perfekt machte (4-1, 55.‘), den Schlusspunkt setzte Almeida Costa in der Nachspielzeit (5-1, 90.‘+3).

