– Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D3: Moutfort gewinnt das Spitzenspiel Erste Siege für Clerf und Wilwerwiltz +++ Beckerich überholt Perlé +++ Brouch bringt sich in Lauerstellung

Gut, wer einen Thomas Buschmann im Team hat: Beckerichs Stürmer gelang im Westduell in Perlé ein Hattrick und mit sieben Treffern in vier Spielen sowie drei Assists ist er z.Z. der angesagteste Offensivspieler der 3.Division. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit machte er das 0-1 per Elfmeter beim Gastspiel bei den „Ardoisiers“ und gleich nach Wiederbeginn schlug er ein zweites Mal zu (0-2, 46.‘). Bada, dem immerhin ein Doppelpack gelang, konnte für Perlé verkürzen (1-2, 58.‘). Nachdem Teixo Simoes Marta einen Elfmeter für die Gäste verschossen hatte, war drei Minuten später wieder Buschmann zur Stelle (1-3, 80.‘) und Di Biase erhöhte in der 89.‘ sogar noch auf 1-4 ehe Bada ein weiteres mal traf (2-4, 90.‘+1).

Mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit legte Moutfort den Grundstein für den späteren Erfolg im Spitzenspiel gegen Ulflingen, das aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber seinen Gastgebern vom Wochenend4e aber weiter auf Platz 1 bleibt. Es war Perini, dem das 1-0 nach 23 Minuten gelang, Martins schraubte das Ergebnis kurz vor der Pause weiter in die Höhe (2-0, 42.'). Nach einer Stunde in Unterzahl agierend, gelang Ulflingen durch Rodrigues Pinto per Elfmeter in der Nachspielzeit immerhin das Anschlusstor (2-1, 90.'+2), zu mehr sollte es aber nicht reichen.

Mit einem 4:2-Erfolg gegen Aspelt konnte Wilwerwiltz seinen ersten Saisonsieg feiern, u.a. ein Doppelpack von Packbier trug zu diesem Sieg bei, bei dem Aspelt zweimal wieder für Spannung sorgen konnte, ehe der erwähnte Doppeltorschütze zum Schluss den Deckel drauf machte. „Ich muss meine Mannschaft für ihren Kampfgeist und ihren Zusammenhalt loben" „Wir waren von Beginn an gut im Spiel, die erste Halbzeit gehörte mit Ausnahme von zwei gefährlichen Situationen uns. Die Jungs haben die Vorgaben zu einhundert Prozent umgesetzt. Nach dem Pausentee sah die Sache aber etwas anders aus und wir hatten Glück, dass die gegnerischen Stürmer ein gewisses Unvermögen an den Tag legten und wir so den Vorsprung halten konnte. Aspelt machte am Ende auf, um den Ausgleich schießen zu können, so dass wir in der Schlussphase einen Konter zum 4-2 nutzen konnten. Ich muss meine Mannschaft für ihren Kampfgeist und ihren Zusammenhalt loben, es war der ausschlaggebende Punkt am Sonntag“ lautet Gilles Schmitz' Fazit zum ersten Saisonsieg seiner Mannschaft.