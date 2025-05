D3: Letzte Chance auf die Relegation für Brouch?

Beckerich hat Rang 4 nämlich auch noch im Blick und steht in Wilwerwiltz vor einer etwas einfacheren Aufgabe als Clerf. Von einem Selbstläufer sollten die Gäste aus dem Westen des Landes aber nicht ausgehen. Brouch hat von den drei Anwärtern auf Rang 4 die kleinsten Chancen und braucht gegen Perlé, das laut Formtabelle z.Z. in etwa gleichstark ist, einen Sieg und Schützenhilfe weiterer Clubs, um seine kleinen Restchancen zu behalten.

Leader Bourscheid sollte in der Lage sein, bei Schlusslicht Grevels zu gewinnen und damit den Meistertitel der 3.Division im Prinzip einzutüten, auch wenn mit einem Sieg die mathematische Gewissheit noch fehlen würde, doch eine um 28 Tore bessere Tordifferenz gegenüber der US Esch wird der CSB nicht mehr herschenken. Die erwähnte US Esch (2.) spielt ihrerseits das Spitzenspiel bei Claravallis Clerf (4.), das zumindest nicht verlieren darf, möchte man den begehrten 4.Platz verteidigen. Gegen die Lallinger wird dies aber alles andere als ein einfaches Unterfangen.

Da es in der 1. und 2.Division zur Fusion zwischen Pfaffenthal und der AS Luxemburg kommen wird, wird es Nachrücker in höhere Ligen geben. Wie genau die diesbezüglichen Modalitäten aussehen, konnte FuPa bislang noch nicht endgültig in Erfahrung bringen.

Am Sonntag