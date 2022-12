Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D3: Kurzprogramm nach zwei Absagen - in Wilwerwiltz „müllerte“ es! Spiele in Ehnen und Grevels fielen Platzverhältnissen zum Opfer +++ Brouch hält Ulflingen in Schach +++ Moutfort gewinnt Derby

Ehnen - Beckerich und Grevels - Aspelt wurden wegen Unbespielbarkeit der jeweiligen Plätze abgesagt. Nachholtermine wurden bislang keine mitgeteilt. Weiter war es aus der 3.Division die Information, dass die vierjährige Sperre vom Beckericher Trainer Fred Di Biase vom Berufungsgericht drastisch gekürzt wurde. Di Biase wird aufgrund der Verfehlungen des Gastspiels seines Vereins in Ulflingen aber einer Trainerbank fast noch ein Jahr fernbleiben müssen, die Sperre gilt nun bis Angang November 2023.

(wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt)

Perlé brauchte in Wilwerwiltz eine sehr lange Anlaufzeit, um zum Erfolg zu kommen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit dauerte es bis zur Schlussviertelstunde, ehe es erstmals „müllerte“: Jérôme Muller setzte sich auf dem Flügel durch, passte scharf in die Mitte, wo sein Bruder Anthony nur noch den Fuß hinhalten musste (0-1, 74.‘). Im vorangegangenen Spielverlauf scheiterten die Gäste bereits zweimal am Aluminium, nun war der Bann gebrochen und es durfte ein weiteres mal „müllern“: ein hoher Ball von Stephane auf Patrick Muller konnte Letztgenannter zum entscheidenden 0-2 im gegnerischen Tor unterbringen (87.‘), so dass – zumindest laut unserem Liveticker-Betreiber – alle vier Mullers aus Perlé eine Torbeteiligung vorzuweisen hatten. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschüzen >> Elf der Woche

Mitte der 1.Halbzeit war im Derby zwischen Dalheim und Moutfort-Medingen richtig viel los: Borges Alves’ 0-1 (18.‘) folgte ein früher Wechsel auf Seiten der Hausherren (21.‘), nach einer gelben Karte für den Moutforter Pierini (22.‘) flogen kurz darauf Vandendyck (24.‘, Dalheim) und Jasarovic (24.‘ Moutfort) mit glatt rot vom Platz. Über die Gründe wurden FuPa gegenüber keine Angaben gemacht, mit dem knappen Vorsprung für Moutfort ging es in die Pause. Insgesamt gab es sechs weitere Verwarnungen. Nach 70 Minuten erhöhte der bis dahin einzige Torschütze auf 0-2 (Borges Alves), doch ein von Pereira Pontes verwandelter Elfmeter sorgte wieder für Spannung (1-2, 78.‘). Da Calado Valerio in der 90.‘ ein weiterer Treffer für die Gäste gelang (1-3, 90.‘), war trotz achtminütiger Nachspielzeit klar, dass der Absteiger den Platz als Sieger verlassen würde.