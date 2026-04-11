D3: kann Brouch Reisdorf vom Thron stoßen?

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Nach einer Pause über das Osterwochenende wird am Sonntag auch wieder in der 3.Division Fußball gespielt. Dabei wird Beckerich zuhause gegen Grevels in der Favoritenrolle antreten und versuchen, von einem möglichen Patzer der Konkurrenz zu profitieren. Colmar-Berg und Luna Oberkorn stehen sich in einem Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Aufstieg gegenüber. Der Trend spricht z.Z. für die Oberkorner, doch vielleicht konnte die ASC die erwähnte kurze Pause nutzen, um sich neu auszurichten.

Das Topspiel bestreiten der aktuell formschwache Leader Reisdorf und Brouch, das seit Anfang November nicht mehr verloren hat. Mit einem Auswärtssieg könnte Brouch Reisdorf vom Thron stoßen, doch geschenkt wird man am Ufer der Sauer nichts bekommen. Der Vorletzte Perlé steht vor der schwierigen Aufgabe, sich gegen den Tabellenzweiten Wilwerwiltz zu beweisen. Die Gäste sind Favorit und im Idealfall könnte ihnen sogar Platz 1 winken.