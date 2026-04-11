 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

D3: kann Brouch Reisdorf vom Thron stoßen?

Wilwerwiltz (2.) in Perlé zu Gast, Verfolgerduell Colmar – Luna

von Paul Krier · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Timo Babic

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Colmar
Reisdorf
Luna
Beckerich

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Nach einer Pause über das Osterwochenende wird am Sonntag auch wieder in der 3.Division Fußball gespielt. Dabei wird Beckerich zuhause gegen Grevels in der Favoritenrolle antreten und versuchen, von einem möglichen Patzer der Konkurrenz zu profitieren. Colmar-Berg und Luna Oberkorn stehen sich in einem Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Aufstieg gegenüber. Der Trend spricht z.Z. für die Oberkorner, doch vielleicht konnte die ASC die erwähnte kurze Pause nutzen, um sich neu auszurichten.

Das Topspiel bestreiten der aktuell formschwache Leader Reisdorf und Brouch, das seit Anfang November nicht mehr verloren hat. Mit einem Auswärtssieg könnte Brouch Reisdorf vom Thron stoßen, doch geschenkt wird man am Ufer der Sauer nichts bekommen. Der Vorletzte Perlé steht vor der schwierigen Aufgabe, sich gegen den Tabellenzweiten Wilwerwiltz zu beweisen. Die Gäste sind Favorit und im Idealfall könnte ihnen sogar Platz 1 winken.

Am Sonntag

Morgen, 16:00 Uhr
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 16:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
FC Brouch
FC BrouchBrouch
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 16:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

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