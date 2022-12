D3: Hinter Ulflingen mischen drei Absteiger mächtig mit In der 3.Division scheint das Niveau ausgeglichener als in den Jahren zuvor

Der vor der Saison angekündigte Neuaufbau scheint in Moutfort ganz passabel zu verlaufen und sollte man seine Defensive besser geordnet bekommen – mit zwanzig Gegentreffern hat man die meisten der vier Spitzenteams kassiert – dann ist ein direkter Wiederaufstieg keine Utopie, wenngleich dieser nicht einmal oberste Priorität hatte. Anders sah dies in Beckerich aus, wo man mit einer schlagkräftigen Truppe vorhatte, in der kommenden Spielzeit wieder in der 2.Division zu spielen. Die Ausgangslage dafür ist gegeben, man hat noch ein Nachholspiel auszutragen und wenn man die Forfait-Niederlage in Ulflingen herausrechnet, ging man nur einmal als Verlierer vom Feld. Die Querelen um das besagte Gastspiel sind für Trainer Di Biase noch nicht beendet, bis November kommenden Jahres darf er nicht auf der Bank platz nehmen. Bislang hatte das keinen sichtbaren Einfluss auf die Resultate, so dass man im Westen weiter um den Aufstieg mitspielen sollte.

Vor der Saison war klar, dass sich der Blick in Ulflingen nach oben richten sollte, doch wie weit nach oben war noch offen. Dass man zur Saisonhalbzeit mit vier Punkten Vorsprung ganz oben thront, stellt eine gewisse Genugtuung dar und ist das Ergebnis einer guten Arbeit, die Trainer Giunta und seine Mannen bislang abgeliefert haben. Der beste Sturm, die zweitbeste Abwehr und nur eine Niederlage standen zu Buche. Verfolgt wird der FC Racing von gleich drei Absteigern, allen voran Perlé, das das Feld vor dem Winter zwar zweimal als Verlierer verlassen musste, aber noch ein Nachholspiel in Dalheim zu bestreiten hat und so theoretisch noch auf zwei Zähler an den Leader herankommen könnte, womit das selber gesteckte Ziel – nämlich den direkten Wiederaufstieg zu schaffen – in Reichweite liegt.

Brouch hat sich hinter den Aufstiegsrängen in Stellung manövriert und hat mit nur drei Punkten Rückstand auf den zweiten Relegationsplatz seine eigenen Vorgaben erfüllt, ist relativ heimstark und konnte auch gegen Topteams punkten. Aspelt ist der einzige der vier Absteiger, der sich nicht direkt in der Aufstiegszone tummelt, auch wenn dieses Ziel ins Auge gefasst worden war und auch noch nicht außer Reichweite liegt. Die Red Boys sind nämlich ein weiterer Club, der noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Der im Sommer vollzogene Neuaufbau brachte eine durchaus logisch erscheinende fehlende Konstanz mit sich, bekommt man diese in den Griff, wird man seine Rolle in der Rückrunde zu spielen wissen.

Nachbar Dalheims Neuaufbau fiel gezwungenermaßen noch extremer aus als der in Aspelt, hatte einen frühen Trainerwechsel zur Folge und wird auch nach dem Winter mit einem neuen Übungsleiter in die Rückrunde gehen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat man aber Fuß gefasst und noch ein Nachholspiel zu bestreiten. In einer sehr engen Tabelle kann es in jede Richtung gehen, das weiß man auch in Wilwerwiltz. Die Saison 22-23 sollte mit Blick in Richtung 2.Division bestritten werden, doch all zu oft haderte mit dem fehlenden Glück. Mit nur sieben Punkten Rückstand auf Rang 4 scheint aber selbst dessen Erreichen nicht komplett ausgeschlossen zu sein. Theoretisch könnte dies auch für das punktgleiche Grevels gelten. Mit einem Spiel weniger waren aber die Ansprüche beim FC Excelsior von vorneherein andere, so dass man mit der erreichten Punkteausbeute ordentlich dasteht.

>> Die Torschützenliste

Die Schlusslichter

Mit der Bezeichnung „Schlusslichter“ muss man in der laufenden Saison in der 3.Division vorsichtig sein. Zwar sind Ehnen und Clerf die beiden Clubs am Tabellenende, doch der Weg ins Mittelfeld und noch weiter nach oben liegt nicht in unerreichbarer Ferne. Vor allem der FC Vinesca vermochte sein Potenzial nicht immer abzurufen und hat ebenfalls noch eine Partie in der Hinterhand. Auch nach einem überraschenden Trainerwechsel wird es zwar schwer werden, die Saisonziele noch zu erreichen, doch in einer Liga in der fast jeder jeden schlagen kann, darf man gespannt sein, wo man sich zum Ende der Spielzeit wiederfinden wird. Clerf wird indes unfreiwilliges Opfer der erwähnten Spielstärke einer immer besser werdenden 3.Division. Gestaltete sich die Hinrunde von den Ergebnissen her wenig optimal, so konnte man stärkere Teams oftmals in Bedrängnis bringen, ohne am Ende aber dafür belohnt zu werden.