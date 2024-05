Symbolbild – Foto: Nückel/Steinmann

D3: Heiderscheid und Schouweiler mit „big points“ FC Racing vergrößert seinen Vorsprung durch Sieg im Spitzenspiel Verlinkte Inhalte 3.Div Bourscheid Heiderscheid Schouweiler Aspelt + 6 weitere

In einem engen Duell in der 3. Division besiegte Bourscheid Wilwerwiltz mit 3:2. Bereits in der 8.Minute erzielte Schank das 1:0 für Bourscheid, nach Vorlage von Baptista. Nur acht Zeigerumdrehungen später erhöhte Baptista selbst auf 2:0, diesmal mit Schank als Vorbereiter. In der 39. Minute gelang Adrovic vom FC Kiischpelt ein Fernschusstor aus rund 35 Metern ins offene Gehäuse, das den Anschlusstreffer zum 2:1 bedeutete.

In der 69. Minute setzte Baptista noch einen drauf und erzielte das 3:1 für Bourscheid, diesmal vorbereitet von Fernandes Santos. In der 79. Minute machte es Wilwerwiltz nochmal spannend, als Schmitz per Kopfball zum 3:2 traf. Die Gäste lieferten einen starken Endspurt, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden.

Die Partie zwischen Claravallis Clerf und Aspelt endete mit einem mehr als überraschenden 4:2-Sieg für das Tabellenschlusslicht. In der 16.Spielminute erzielten zwar die Gäste das erste Tor zum 0:1 und legten in der 26.Spielminute nach (0:2), doch Clerf kämpfte sich zurück ins Spiel und erzielte in der 48.Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 durch Pereira. Zehn Minuten später erzielte Wolf den Ausgleich zum 2:2 nach einer Vorlage von Pereira. In der 66. Minute brachte Wolf seine Mannschaft erstmals in Führung (3:2), nachdem Da Silva Pereira ihm den Ball zuspielte. In der 90. Minute besiegelte der starke Pereira mit seinem zweiten Tor in dieser Partie den 4:2-Endstand. Clerf bekräftigt Fusions-Dementi Clerf befindet sich aktuell in Gesprächen mit zahlreichen Akteuren, u.a. Spielern, so dass man die Fusionsgerüchte als störend empfand, wie uns von Seiten des Vereins mitgeteilt wurde. Ende letzte Woche liess man FuPa eine Pressemitteilung zum Thema zukommen, in der der Verein die - Zitat - "kolportierten Gerüchte um eventuelle Fusionen offiziell" dementierte. Die Gerüchte würden auf keiner offiziellen Grundlage fundieren und der FC Claravallis respektiere vollends die wertvoll geleistete Arbeit seiner Nachbarvereine. >> Tabelle >> Formkurve >> Torschützen >> Elf der Woche

Der FC Excelsior Grevels besiegte den FC Brouch mit 3:0. Nach einer halben Stunde erzielte Kettel nach Vorlage von Heirandt das 1:0 für Grevels. In der 70. Minute erhöhte Goncalves auf 2:0, wieder durch eine Vorlage von Heirandt. In der 86. Minute machte Kettel nach Assist von Antonacci sein zweites Tor und markierte somit den Endstand von 3:0.

Im Topspiel der 3.Division gewann Racing Heiderscheid-Eschdorf mit 2:0 gegen Vinesca Ehnen. In der 37. Minute erzielte Theis das 1:0 per Elfmeter. Nur drei Minuten später erhöhte Clement bereits zum späteren Endstand von 2:0, die Vorlage kam von El Hafed. In der 75. Minute vergab Ramos eine weitere große Torchance für den FC Racing. Kurz vor Schluss sah Ehnens Arfaoui die rote Karte wegen eines Ellbogenschlags gegen einen Gegenspieler.