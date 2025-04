D3: Gipfeltreffen US Esch – Bourscheid ragt hervor

In Wilwerwiltz steht am Sonntag das Derby gegen Nachbar Clerf an, der mit Blick auf die Tabelle Favorit sein sollte. Doch beim FC Kiischpelt ging es zuletzt leicht bergauf und ist man in der Lage, die bestmögliche Elf aufzubieten, wird der FC Claravallis die Punkte nicht geschenkt bekommen. Mit 6 Punkten Rückstand auf Platz 2 steht Aspelt in Perlé unter Druck und wird ebenso keine Geschenke gemacht bekommen. Mit einem Auge dürften die Red Boys auch nach Esch-Lallingen schielen und dort auf einen CSB-Sieg hoffen. Im Falle eines eigenen und eines Erfolgs vom Leader wäre man damit auf 3 Punkte an Rang 2 dran.

„Kommen am Sonntag nicht an einem Sieg vorbei“