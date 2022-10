D3: Gipfeltreffen in Perlé Wegweisendes Ehnen – Brouch +++ beide Schlusslichter im direkten Duell

Nach der unerwarteten Niederlage am letzten Wochenende benötigt Ehnen einen Sieg, will man den Kontakt zur Spitzengruppe nicht vorläufig abschreiben müssen. Entsprechend wird die Partie gegen Tabellennachbar Brouch einen wegweisenden Charakter haben. Während man im Mittelfeld des Klassements entsprechend schaut, in welche Richtung die Reise gehen wird, kommt es ganz oben zum Gipfeltreffen. Leader Ulflingen bestreitet beim Tabellenzweiten und Absteiger Perlé das zweite Topspiel innerhalb einer Woche, wenngleich das Duell mit Beckerich am vergangenen Sonntag ein unrühmliches Ende nahm.

„Gegen Perlé werden wir unserer Linie treu bleiben“

Der Ulflinger Trainer Carmelo Giunta zum Topspiel am Sonntag: „Nach dem frühen Spielabbruch gegen Beckerich fehlte etwas die Spielpraxis, ein angedachtes Testspiel unter der Woche kam leider nicht zustande. Auf der anderen Seite half es unseren Verletzten, sieben zusätzliche Tage zur Erholung zu haben. Zuletzt fehlten z.B. Ex-Profi Ngombo, Moos und Foetz, die jetzt wieder zur Verfügung stehen. Das Training unter der Woche wurde etwas intensiver als üblich abgehalten, um den fehlenden Wettkampf auszugleichen. Gegen Perlé werden wir unserer Linie treu bleiben und uns nicht dem Gegner anpassen. Wir erwarten uns ein schwieriges Spiel gegen eine starke Mannschaft, die von einem guten Trainer betreut wird.“

Beckerich muss in der Begegnung zweier Verfolger gegen Aspelt schauen, wie man den laut übereinstimmenden Aussagen selbst verschuldeten Spielabbruch vom letzten Wochenende verkraftet hat. Beide Absteiger liegen mit nur zwei Toren Unterschied gleichauf in der Tabelle, im Idealfall könnte einer der beiden sogar eventuell bis auf den ersten Platz vorrücken. Trotz nur zwei Punkten Vorsprung auf Gegner Clerf wird Moutfort gegen die Nordlichter als Favorit in die Partie gehen, weniger Kilometer weiter hofft Schlusslicht Dalheim im Kellerduell gegen den Vorletzten aus Grevels auf den erster Dreier der Saison.