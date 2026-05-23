D3: Finale um die Teilnahme an der Relegation

Symbolbild – Foto: Marcel Eichholz

Die Relegationsplätze

Brouch kann sich gegen Colmar-Berg zurücklehnen: da Luna Oberkorn und Beckerich sich im direkten Vergleich gegenüberstehen ist man sich vor dem letzten Spieltag sicher, ein Barrage-Spiel um den Aufstieg zu bestreiten. Das Endspiel um den letzten verbleibenden Platz um eine Teilnahme an der Relegation zeichnet sich dagegen als offen mit leichten Vorteilen auf Seiten der Oberkorner ab, die zuletzt drei Siege hintereinander feiern konnten.

Heute, 18:00 Uhr Luna Oberkorn Luna FC Beckerich Beckerich 18:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Unser Tipp: Heimsieg

Die Meisterfrage

Wilwerwiltz und Gegner Reisdorf haben den vorzeitigen Aufstieg geschafft und treten am Samstag in einem Finale um die Meisterkrone der 3.Division an. Es deutet sich ein ausgeglichenes Spiel an, in dem die Gäste sich den Titel bereits mit einem Unentschieden sichern können. Vor dem Abschuss der Saison 25/26 haben wir Reisdorfs Trainer François Augusto nach einer kurzen Bilanz gefragt.

Augusto: „Die Jungs haben Charakter bewiesen“

„Unser Ziel war es von Anfang an, aufzusteigen. Meister zu werden ist nur noch das Sahnehäubchen. Es lagen uns aber genügend Steine im Weg, wie z.B. Spieler, die einfach aufhörten, als sie mal nicht im Spieltagskader waren. Umso größeren Respekt gebührt denen, die geblieben sind. Das war nicht ideal und für mich selbst war es im Gegensatz zu manchen Spielern selbstverständlich, bei jedem Training anwesend zu sein.

Der Rest der Truppe hat das aber toll gemacht und es gab einen guten Zusammenhalt. Der Aufstieg hätte ohne diese negativen Punkte bereits früher unter Dach und Fach sein können. Die Jungs haben aber Charakter bewiesen und der Erfolg gibt ihnen am Ende recht. Am Samstag kommt es zu einem schönen Finale, beide Teams haben sich dies über die Saison betrachtet verdient. Schöner kann man eine Saison fast nicht abschließen. Ich gehen von einem 50:50-Spiel aus.“