D3: erster Aspelter Sieg der Rückrunde

Bourscheid ließ in Clerf von Beginn an nichts anbrennen und zieht in der Tabelle davon. Schon in der 2.Spielminute legte Teixeira Rodrigues an die Sechzehnergrenze, wo Bendaoud zum 0:1 abzog. Nur 4 Minuten später war der Vorlagengeber selber erfolgreich, vorbereitet vom Torschützen (0:2, 6.‘). Danach verflachte das Geschehen und erst nach einer knappen Stunde machte Bendaoud nach Assist von Schank das 0:3 (57.‘). In der Nachspielzeit stelte Heischbourg den Endstand von 0:4 her (90.‘+1).