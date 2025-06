D3: Einer halben Liga gelingt der Aufstieg

Aspelt haderte vor allem zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte oft mit sich selber. Führungen wurden verspielt, der direkte Anschluss zu den zunächst zwei direkten Aufstiegsplätzen ging irgendwann verloren, es blieb aber die Chance, sich über die Relegation für die 2.Division zu qualifizieren. Doch so weit sollte es nicht kommen: nach dem Abschluss der Fusion zwischen Pfaffenthal und der AS Luxemburg wurde für die kommende Saison ein Platz in der 2.Division frei und als Dritter der 3.Division wurde man schließlich doch zum direkten Aufsteiger und kann sein Saisonziel somit als erfüllt ansehen.

Durch diese Verschiebung der Aufstiegszone sollten die Inhaber der Plätze 4 und 5 in den Genuss eines Barrage-Spiels kommen. Drei Kandidaten spielten um diese zwei Ränge, Beckerich wurde nach einer eigentlich völlig ausgeglichenen Spielzeit 24-25 Vierter (12-1-11, 65:65). U.a. immer wiederkehrende Personalnöte verhinderten ein besseres Abschneiden. Gegen Nörtzingen durfte man in der Relegation um den anvisierten Aufstieg spielen, verlor dann aber knapp, jedoch auch verdient. Besser machte es der punktgleiche Tabellenfünfte Clerf, der in der Meisterschaft ebenfalls eine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen hatte (11-4-9, 46:47). Sein Barrage-Spiel gegen Reisdorf gewann man durch ein Traumtor und stieg in die 2.Division auf.

Die weiteren Teams

Brouch hatte das Nachsehen im Rennen um die begehrten Relegationsplätze und musste nach einer zu selten konstanten Saison, in der man sein Potenzial nicht immer auszuschöpfen vermochte, den erhofften Aufstieg ad acta legen. Gegen die Topteams war nur selten ein Kraut gewachsen und vor allem in der ersten Saisonhälfte blieb man hinter den Erwartungen zurück.

Absteiger Perlé fand alles andere als gut in die Saison und schloss die erste Halbserie auf dem letzten Tabellenplatz ab. Eigentlich hätte man die Mannschaft stärker eingeschätzt, aber auch man konnte sein Können auch nach dem Winter nur begrenzt abrufen. So verfehlte man den angepeilten Wiederaufstieg um Längen, daran sollte auch ein Trainerwechsel nichts ändern.

Bei Excelsior Grevels fehlte es an der Balance zwischen Angriff und Abwehr, nur fünf Siege standen am Ende zu Buche. Wilwerwiltz musste am Ende die rote Laterne übernehmen. Aufgrund von Personalnöten konnte man sein Potenzial nur selten zeigen und war nie in der Lage, oben mitzuspielen, was eigentlich der Plan war.