Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D3: Ehnen überrascht Perlé Rassismus-Eklat in Ehnen +++ Sieben Tore im Topspiel +++ Grevels entscheidet Kellerduell für sich +++ Brouch weiter in Lauerstellung

Wie uns von Seiten des FC Vinesca Ehnen mitgeteilt wurde, soll der unerwartete Heimsieg gegen Perlé kurz vor Schluss für einige Minuten unterbrochen gewesen sein, da sich Gästefans rassistisch geäußert haben sollen. Dies wurde uns so auch vom Vorstand des FC Les Ardoisiers bestätigt. Die betroffenen Anhänger seien in Perlé nicht mehr willkommen hieß es, zudem habe man sich als Vorstand noch vor Ort in Ehnen mit den Gastgebern ausgetauscht und entschuldigt, um die Sache aus der Welt zu schaffen, wie uns weiter aus Perlé erklärt wurde. Vinesca-Co-Trainer Baddi Sigurdsson erklärte zum Spiel selbst, dass Ehnen von Beginn an dominant war, aber Pech hatte, als man mit einem Elfmeter an einer starken Parade des Torwarts von Perlé scheiterte. Auf schwerem Geläuf konnten die Hausherren den Rhythmus hoch halten, ging relativ schnell nach Wiederbeginn in Führung. Perlé agierte viel mit langen Bällen, kam rund zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit dann doch zum Ausgleich, als man eine chaotische Situation im Ehnener Strafraum für sich ausnutzen konnte. Perlé drückte zu dem Zeitpunkt, ohne aber wirklich gefährlich zu werden und wurde bestraft, als ein als Flanke gedachter Ball sich über den Torwart ins lange Eck zum 2-1 senkte. Für den FC Vinesca geht es bereits morgen mit einem Nachholspiel in Brouch weiter (s.u.).

Der FC Brouch kann ebenfalls mit einem Sieg im Rücken in das erwähnte Nachholspiel gehen. In Dalheim fielen beide Treffer beim 0:2-Auswärtserfolg Mitte der ersten Halbzeit. Das 0-1 gelang Rugova nach Vorarbeit von Demoulling nach exakt einer Viertelstunde, Duello legte nach 32 Minuten nach einem Assist des vorherigen Torschützen nach (0-2). >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschüzen >> Elf der Woche

Im Kellerduell zwischen Grevels und Wilwerwiltz konnten sich die Gastgeber ebenfalls durch einen in der ersten Hälfte errungenen Heimsieg behaupten und vom FC Kiischpelt absetzen. Seyler traf nach Zuspiel von Schon zum 1-0 (26.‘), acht Minuten später gelang dem Letztgenannten selber das 2-0 (34.‘) und weitere acht Minuten später sorgte Kettel bereits für das 3-0 (42.‘) und damit auch für den Endstand.

Trotz der erschwerten Umstände aufgrund der langen Sperre für Trainer Fred Di Biase, gegen die sein Verein bekanntlich in Berufung gehen will, setzte sich Absteiger Beckerich durch drei in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit erzielte Tore in Clerf durch. Trainer-Sohn Jordan Di Biase eröffnete den Torreigen (0-1, 48.‘) und nur wenig später erhöhte Buschmann auf 0-2 (54.‘). Auch bis zum abschließenden 0-3 (63.‘) durch Pinto Soares sollte es nicht allzu lange dauern, womit der FCB Perlé und Aspelt in der Tabelle überholen kann.

Nach scheinbar bequemer Pausenführung ließ sich Aspelt im Topspiel gegen Ulflingen in der zweiten Halbzeit die Butter noch so richtig vom Brot nehmen. Do Rosarios (1-0, 27.‘) und Camaras (2-0, 31.‘) Doppelschlag konnte Boujjia kurz nach Wiederbeginn verkürzen (2-1, 52.‘). Innerhalb einer Viertelstunde stellten die Gäste das Spiel im weiteren Verlauf auf den Kopf, Da Silva Ribeiro glich aus (2-2, 73.‘), Ngombo-Nzola brachte Ulflingen erstmals in Führung (2-3, 77.‘) und mit seinem zweiten persönlichen Treffer machte Boujjia den Deckel draf (2-4, 87.‘). Daran sollte auch Adams Anschlusstor in der Nachspielzeit nichts mehr ändern (3-4, 90.‘+1). „Vielleicht wäre ein Unentschieden gerechter gewesen“ „Wenn du 2-0 führst, dir ein drittes Tor vor der Pause wegen einer fragwürdigen Abseitsentscheidung nicht gegeben wird und du nach dem Anschlusstreffer einen Elfmeter verschießt, dann ist das Risiko groß, am Ende bestraft zu werden und so kam es auch. Vielleicht wäre ein Unentschieden gerechter gewesen, doch man muss fairerweise sagen, dass eine starke Ulflinger Elf vor allem in der ersten Halbzeit auch teilweise besser als wir war“ erklärte der Aspelter Trainer Marc Chaussy den unglücklichen Spielverlauf seiner Mannschaft. Nachholspiel am Mittwoch