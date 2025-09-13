 2025-09-10T07:23:22.987Z

D3: Duell der Absteiger zum Saisonbeginn

Colmar-Berg trifft auf Luna, Wilwerwiltz vor erstem Härtetest in Perlé

Beim späten Saisonstart konnten sämtliche Drittdivisionäre ihre Form bereits in der „Coupe de Luxembourg“ auf Wettkampfniveau überprüfen.

Wilwerwiltz beeindruckte dabei z.B. in der Vorrunde im Duell mit einem Ligakonkurrenten eine Halbzeit lang in Grevels, das am Sonntag in Beckerich bei einem der zahlreichen Teams antritt, die den Aufstieg ins Visier nehmen wollen. Ein erstes Highlight wird man zwischen den Absteigern Colmar-Berg und Luna Oberkorn sehen können, in welchem der Ausgang als offen angesehen werden kann.

Mit Reisdorf dürfte ein weiterer Absteiger in der Favoritenrolle gegen Brouch antreten. Beim FC Kiischpelt lässt man trotz gutem Kader Vorsicht walten. Beim ambitionierten Gegner Perlé tut man auch gut daran, diesen Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wie die Gastgeber diese Partie angehen werden, wollten wir von Trainer Lorenzo De Carolis wissen:

De Carolis: „in der Mitte müssen wir uns auf Edis Osmanovic einstellen“

„Jeder hat zu Beginn Personalprobleme. Wilwerwiltz weiß noch nicht, wo sie stehen und wir sind noch nicht zu hundert Prozent komplett. Man darf niemanden in dieser Saison unterschätzen, uns selbst auch nicht. Ich denke, man könnte vor jedem Wochenende das gleiche Gespräch führen. Unser Ziel ist es, unter die ersten vier zu kommen, umso weiter nach oben, desto besser. Umstellen werden wir gegen Wilwerwiltz kaum, nur in der Mitte müssen wir uns auf Edis Osmanovic einstellen. Es wird ein interessantes Spiel, wir werden versuchen mit unserem Fußball ein gutes Ergebnis zu erlangen. Wir setzen auf junge Spieler und versuchen, die Qualität anzuheben.“

Am Sonntag

Morgen, 16:00 Uhr
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
FC Brouch
FC BrouchBrouch
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

