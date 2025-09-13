D3: Duell der Absteiger zum Saisonbeginn

Wilwerwiltz beeindruckte dabei z.B. in der Vorrunde im Duell mit einem Ligakonkurrenten eine Halbzeit lang in Grevels, das am Sonntag in Beckerich bei einem der zahlreichen Teams antritt, die den Aufstieg ins Visier nehmen wollen. Ein erstes Highlight wird man zwischen den Absteigern Colmar-Berg und Luna Oberkorn sehen können, in welchem der Ausgang als offen angesehen werden kann.

Mit Reisdorf dürfte ein weiterer Absteiger in der Favoritenrolle gegen Brouch antreten. Beim FC Kiischpelt lässt man trotz gutem Kader Vorsicht walten. Beim ambitionierten Gegner Perlé tut man auch gut daran, diesen Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wie die Gastgeber diese Partie angehen werden, wollten wir von Trainer Lorenzo De Carolis wissen: