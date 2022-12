D3: das Topspiel lautet Brouch - Moutfort Der 9.Spieltag wird nachgeholt +++ Ehnen weicht gegen Wilwerwiltz nach Wormeldingen aus +++ Heimreicht bei Grevels – Beckerich wurde getauscht

Anfang Dezember macht sich nicht nur in der 3.Division das zunehmend feucht-kalte Wetter bemerkbar, doch nach zwei Absagen wegen unbespielbarer Plätze am vergangenen Wochenende wurden für den auf Samstag und Sonntag angesetzten Nachholspieltag zwei Begegnungen auf einen anderen Platz verlegt, als ursprünglich vorgesehen. Während man beim Spiel Grevels – Beckerich kurzerhand das Heimreicht tauschte und so auf der Anlage des FCB antritt, hat Ehnen sein Heimspiel gegen Wilwerwiltz ins benachbarte Dreiborn auf das Spielfeld von Nachbarverein FC Koeppchen Wormeldingen verlegt.

Da Wormeldingen am Sonntag selbst ein Heimspiel hat, trifft der FC Vinesca bereits am Samstag um 18 Uhr auf seine Gäste aus dem hohen Norden. Die beiden Kontrahenten stehen, zusammen mit Schlusslicht Clerf, mit jeweils nur 7 Zählern am unteren Ende der Tabelle, Ehnen hat aber ein Spiel weniger bestritten und könnte im Idealfall aufgrund eines sehr engen Klassements schnell wieder oben dran sein, in minimal kleinerem Maß gilt dies auch für Wilwerwiltz.

„Für jede Begegnung muss das Trainergespann vier bis sechs Spieler ersetzen“

Gästetrainer Gilles Schmitz ist in dieser Saison alles andere als zu beneiden, wie aus seinem Statement zum Spiel gegen Ehnen herauszulesen ist: „Ich erwarte mir ein intensives Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten, da wir auf dem für unsere Verhältnisse großen Kunstrasenplatz in Wormeldingen spielen werden. Ich begrüße es aber, dort anzutreten, da wir über eine spielerisch gute Mannschaft verfügen, die sich auf tiefen Rasenplätzen immer schwertut.

Leider ist es wie zuletzt immer, es fehlen uns aus verschiedensten Gründen viele Spieler. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, für jede Begegnung muss das Trainergespann vier bis sechs Spieler ersetzen. Das soll keine Ausrede für unseren aktuellen Tabellenplatz sein, aber es beeinflusst unser Spiel mit Sicherheit. Hinzukommt, dass die Einstellung mancher Spieler nicht die gewünschte ist. Das Ergebnis ist dann ein vorletzter Tabellenplatz. Die Devise bleibt aber weiterhin, nicht aufzugeben, immer weiterzuarbeiten, da Fleiß immer belohnt wird. Ich vertraue dabei all meinen Spielern, auch denen aus der vermeintlichen zweiten Reihe.“

Dalheim kannte in den vergangenen Wochen mit drei Siegen aus fünf Spielen eine aufstrebende Form, Absteiger Perlé wird vor seinem Gastspiel entsprechend gewarnt sein, sollte dennoch als Aspirant auf den Wiederaufstieg über die Möglichkeiten verfügen, beim FC Les Aiglons zu bestehen. Das Topspiel bestreiten Brouch (5.) und Moutfort (3.), bei dem die Gastgeber etwas größeren Druck haben dürften, denn im Falle einer Niederlage würde der Rückstand auf den Gegner des Tages auf acht Punkte anwachsen. Die Partie kommt entsprechend einer Art Sechs-Punkte-Spiel nahe.

Seit Mitte Oktober hat Beckerich den Platz nicht mehr als Verlierer verlassen, doch auch Gegner Grevels sammelte neun seiner zehn Punkte seit diesem Zeitpunkt. Der FC Excelsior hat sein Heimrecht wie erwähnt mit Beckerich getauscht, da der eigene Platz unbespielbar ist. Zuhause hat man mit sechs Punkten deren zwei mehr geholt als auswärts, Beckerich ist zuhause und auswärts mit je sieben Punkten exakt gleich stark, so dass dieser „Dreh“ nur wenig Einfluss auf das Geschehen auf dem Spielfeld haben sollte. Bei Clerf – Aspelt ist man geneigt, den Gästen als Absteiger die bessere Ausgangslage zuzuschreiben, da aber nur zwei Punkte zwischen dem Schlusslicht und den Red Boys liegen, könnte es ein durchaus offenes Spiel um wichtige Punkte um den Anschluss an das kompakte Tabellenmittelfeld werden.

Am Samstag