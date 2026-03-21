 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

D3: Colmar – Brouch im Fokus

Spannendes Wochenende in der 3.Division, an dem der Leader vor einer Reifeprüfung steht

von Paul Krier · Heute, 09:07 Uhr · 0 Leser
Brouch ist in Colmar zu Gast
Brouch ist in Colmar zu Gast – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Leader Reisdorf kannte im neuen Fußballjahr bislang ganz unterschiedliche Ergebnisse und wird gegen ein 2026 noch siegloses Wilwerwiltz auf eine harte Problem gestellt werden. Noch hat man einen gewissen Vorsprung auf die Relegationsplätze. Möchte man diesen nicht schrumpfen lassen, führt nichts an einem Heimsieg vorbei. Die punktgleichen Verfolger Colmar-Berg und Brouch bestreiten ein interessantes Duell, sowohl mit Blick nach ganz oben als auch im direkten Vergleich. Platz 2 wird dem Sieger gehören.

In der Begegnung der beiden Tabellenletzten wird Perlé nicht nur aufgrund des überraschenden Punktgewinns am letzten Sonntag in Reisdorf über die besseren Karten verfügen. Grevels ist nämlich weiter ohne jeglichen Zähler und mit einem Lauf könnte der FC Les Ardoisiers noch einmal oben angreifen. Beckerich (4.) und Luna Oberkorn (6.) haben beide 19 Zähler auf dem Konto und spielen entsprechend ebenfalls eine wegweisende Partie.

Am Sonntag

Morgen, 15:30 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
15:30
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 16:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
FC Brouch
FC BrouchBrouch
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

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