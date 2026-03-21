D3: Colmar – Brouch im Fokus

Brouch ist in Colmar zu Gast – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Leader Reisdorf kannte im neuen Fußballjahr bislang ganz unterschiedliche Ergebnisse und wird gegen ein 2026 noch siegloses Wilwerwiltz auf eine harte Problem gestellt werden. Noch hat man einen gewissen Vorsprung auf die Relegationsplätze. Möchte man diesen nicht schrumpfen lassen, führt nichts an einem Heimsieg vorbei. Die punktgleichen Verfolger Colmar-Berg und Brouch bestreiten ein interessantes Duell, sowohl mit Blick nach ganz oben als auch im direkten Vergleich. Platz 2 wird dem Sieger gehören.

In der Begegnung der beiden Tabellenletzten wird Perlé nicht nur aufgrund des überraschenden Punktgewinns am letzten Sonntag in Reisdorf über die besseren Karten verfügen. Grevels ist nämlich weiter ohne jeglichen Zähler und mit einem Lauf könnte der FC Les Ardoisiers noch einmal oben angreifen. Beckerich (4.) und Luna Oberkorn (6.) haben beide 19 Zähler auf dem Konto und spielen entsprechend ebenfalls eine wegweisende Partie.