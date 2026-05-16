D3: Colmar-Berg gegen Wilwerwiltz unter Druck

Colmar-Berg (helle Tirkots) steht unter Zugzwang – Foto: GD Fussballfotoen (Achiv)

Luna Oberkorn sollte nicht zu selbstsicher nach Grevels fahren. Zwar ist man als Absteiger beim Schlusslicht favorisiert, doch der FC Excelsior belohnte sich in den vergangenen Wochen endlich in einer schwierigen Saison und liegt in der Formtabelle nur knapp hinter den „Minettern“. In Beckerich kommt es zu einem wichtigen Duell der beiden FCBs, Tabellennachbar Brouch ist nämlich zu Gast. Beide können im Erfolgsfall je nach Verlauf der Vorschlussrunde noch auf den direkten Aufstieg hoffen, es deutet sich ein offenes Spiel an.

Absteiger Colmar-Berg muss in einem vorentscheidenden Spiel gegen ein starkes Wilwerwiltz gewinnen, möchte man die Chancen auf einen möglichen Wiederaufstieg bewahren. 4 Punkte beträgt der Rückstand auf Platz 4, aufgrund der um einiges schlechteren Tordifferenz würde ein Unentschieden nur wenig bringen. Im Idealfall könnte der FC Kiischpelt mit einem Sieg aufsteigen. Gleiches gilt für Spitzenreiter Reisdorf: beim Vorletzten Perlé sollte ein Dreier drin sein, mit welchem die Gäste nach nur einer Saison wieder in die 2.Division zurückkehren würden.