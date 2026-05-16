 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

D3: Colmar-Berg gegen Wilwerwiltz unter Druck

Leader Reisdorf in Perlé favorisiert, wichtiges Duell zwischen den FCBs

von Paul Krier · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Colmar-Berg (helle Tirkots) steht unter Zugzwang
Colmar-Berg (helle Tirkots) steht unter Zugzwang – Foto: GD Fussballfotoen (Achiv)

Verlinkte Inhalte

3.Div
Colmar
Reisdorf
Luna
Beckerich

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

Luna Oberkorn sollte nicht zu selbstsicher nach Grevels fahren. Zwar ist man als Absteiger beim Schlusslicht favorisiert, doch der FC Excelsior belohnte sich in den vergangenen Wochen endlich in einer schwierigen Saison und liegt in der Formtabelle nur knapp hinter den „Minettern“. In Beckerich kommt es zu einem wichtigen Duell der beiden FCBs, Tabellennachbar Brouch ist nämlich zu Gast. Beide können im Erfolgsfall je nach Verlauf der Vorschlussrunde noch auf den direkten Aufstieg hoffen, es deutet sich ein offenes Spiel an.

Absteiger Colmar-Berg muss in einem vorentscheidenden Spiel gegen ein starkes Wilwerwiltz gewinnen, möchte man die Chancen auf einen möglichen Wiederaufstieg bewahren. 4 Punkte beträgt der Rückstand auf Platz 4, aufgrund der um einiges schlechteren Tordifferenz würde ein Unentschieden nur wenig bringen. Im Idealfall könnte der FC Kiischpelt mit einem Sieg aufsteigen. Gleiches gilt für Spitzenreiter Reisdorf: beim Vorletzten Perlé sollte ein Dreier drin sein, mit welchem die Gäste nach nur einer Saison wieder in die 2.Division zurückkehren würden.

Am Sonntag

Morgen, 16:00 Uhr
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 16:00 Uhr
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 16:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Brouch
FC BrouchBrouch
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt