D3: Bruch fühlt Wilwerwiltz auf den Zahn

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Von vorentscheidende Trends kann man in der 3.Division bislang nicht berichten, zu eng liegen sechs der acht Mannschaften in der kleinen Liga zusammen. Eventuell könnte sich das nach diesem Wochenende leicht ändern. Wilwerwiltz gastiert nämlich z.B. im Spitzenspiel in Brouch, den Unentschieden-Königen der Division: zuletzt spielte man viermal in Folge Remis. Im gleiche Zeitraum holte der FC Kiischpelt 10 Punkte, woraus sich dann auch eine kleine Favoritenrolle ableiten lässt. Luna Oberkorn könnte auf der anderen Seite im Falle Eines Heimsieges gegen das z.Z. nicht unschlagbare Reisdorf oben alles enger gestalten.
Schlusslicht Grevels ist immer noch nicht zu beneiden und trifft auf Absteiger Colmar-Berg. Eigentlich dürfte die Rollenverteilung klar zugunsten der ASC sprechen. Nimmt man aber die Formtabelle zur Hand, stellt man fest, dass Colmar seit vier Spielen auf einen Sieg wartet. Ob endlich etwas für den FC Excelsior drin ist? Erst um 18 Uhr stehen sich am Sonntag die beiden Westvereine Perlé und Beckerich gegenüber. Der FCB hat dabei die deutliche bessere Ausgangslage, beim FC Les Ardoisiers kam es aber kürzlich zu einem Trainerwechsel. Was dieser bewirken kann, haben wir Vereinspräsident Kevin Kobs gefragt.
„Ich finde es traurig, dass es mit Lorenzi De Carolis nicht geklappt hat. Vor der Saison hatten wir andere Erwartungen, aber ich wohl betonen, dass das auch die Spieler mit einschließt. Wir waren in vielen Spielen nicht völlig unterlegen, auf der anderen Seiten hat die Chemie zwischen De Carolis und dem Team nie zu hundert Prozent gestimmt, was sehr Schade ist. Wenn man Spielern hinterherlaufen muss, dann ist das nicht optimal und das hat sich dann nach und nach hochgeschaukelt.
Ich möchte betonen, dass wir es als Vereinsvorstand sehr Schade finden, das es so gekommen ist. Jetzt hat sich eine neue Situation ergeben. Das Perler Urgestein Jamie Jordan wird noch am Sonntag auf der Bank sitzen, für danach haben wir aber eine neue Lösung gefunden: unser ehemaliger Co-Trainer Alexandre Lopes wird die Mannschaft übernehmen und Hand in Hand mit Jamie arbeiten, um den Übergang zu gewährleisten. Wir müssen alle zusammen die Mannschaft wieder zusammenführen und die Spieler wieder mobilisieren.“
Am Sonntag
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