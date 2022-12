D3: Brouch und Moutfort teilen Punkte im Topspiel Mit Videos! +++ spielfreies Ulflingen Herbstmeister +++ Spielausfall in Dalheim +++ drei knappe Erfolge

Bereits am Samstag gastierte der FCKW beim FCKW und spielte gegen den FCVE. Oder um es klarer zu formulieren: der FC Kiischpelt Wilwerwiltz trat auswärts beim FC Vinesca Ehnen an, das sein Heimspiel auf der Anlage des FC Koeppchen Wormeldingen austragen musste, da der eigene Platz nicht bespielbar war. Die Gäste gingen früh durch ein Abstaubertor von Dave Packbier in Führung (0-1, 4.‘) und legten durch einen satten Schuss von Arend aus der zweiten Reihe nach (0-2, 18.‘).

>> Video-Highlights des Spiels

Im Anschluss an eine Ecke konnten Ehnen aber schnell verkürzen (1-2, 24.‘ Walter). In einem guten Drittsivisionsspiel mit vielen Torgelegenheiten führte ein weiterer Standard zum 2-2: nach einem Einwurf bekam der FC Kiischpelt den Ball nicht weg und ein Drehschuss von Gomes Borges kullerte unten rechts ins Tor (67.‘). Zu einer eigentlich gerechten Punkteteilung sollte es nicht kommen, denn kurz vor Schluss schlug Dave Packbier erneut zu (2-3, 85.‘), dieses Mal waren es die Gastgeber, die das Leder hinten nicht herausbekommen hatten.

„Es war jetzt einmal an uns, Glück zu haben“

Der Wilwerwiltzer Trainer Gilles Schmitz: „Es wurde probiert, Fußball zu spielen. Es war mir, wie bereits im Vorfeld der Partie angesprochen, bewusst, dass es ein Spiel mit vielen Torchancen werden würde, da wir einen so große Platz eigentlich nicht gewohnt sind. Es hätten sogar noch mehr Tore fallen können, doch wir sind mit dem hier Erreichten sehr zufrieden. Gegen Ende sowohl der ersten als auch der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch eigentlich nicht mehr wirklich gut, wir haben nur noch versucht die Bälle hinten herauszuschlagen, sind nicht mehr genug gelaufen. Wir hatten im bisherigen Saisonverlauf viel Pech, es war jetzt einmal an uns, Glück zu haben.“