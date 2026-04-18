D3: Brouch fühlt Wilwerwiltz auf den Zahn

Symbolbild – Foto: Sascha Köppen

Von vorentscheidende Trends kann man in der 3.Division bislang nicht berichten, zu eng liegen sechs der acht Mannschaften in der kleinen Liga zusammen. Eventuell könnte sich das nach diesem Wochenende leicht ändern. Wilwerwiltz gastiert nämlich z.B. im Spitzenspiel in Brouch, den Unentschieden-Königen der Division: zuletzt spielte man viermal in Folge Remis. Im gleiche Zeitraum holte der FC Kiischpelt 10 Punkte, woraus sich dann auch eine kleine Favoritenrolle ableiten lässt. Luna Oberkorn könnte auf der anderen Seite im Falle Eines Heimsieges gegen das z.Z. nicht unschlagbare Reisdorf oben alles enger gestalten.

Schlusslicht Grevels ist immer noch nicht zu beneiden und trifft auf Absteiger Colmar-Berg. Eigentlich dürfte die Rollenverteilung klar zugunsten der ASC sprechen. Nimmt man aber die Formtabelle zur Hand, stellt man fest, dass Colmar seit vier Spielen auf einen Sieg wartet. Ob endlich etwas für den FC Excelsior drin ist? Erst um 18 Uhr stehen sich am Sonntag die beiden Westvereine Perlé und Beckerich gegenüber. Der FCB hat dabei die deutliche bessere Ausgangslage, beim FC Les Ardoisiers kam es aber kürzlich zu einem Trainerwechsel. Was dieser bewirken kann, haben wir Vereinspräsident Kevin Kobs gefragt.