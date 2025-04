D3: Brouch fordert die US Esch heraus

Bourscheid wird schon am Samstag in Perlé klarer Favorit sein, doch überraschen lassen will man sich sicherlich nicht und so dürfte man die Begegnung mit dem gebotenen Respekt angehen. Spannender könnte es in Clerf werden, wo Aspelt mit seinen zwei ersten Siegen im Jahr 2025 im Rücken anreisen wird. Doch auch dem FC Claravallis gelang es nach drei Niederlagen in Folge, den Hebel umzulegen. Welche Serie wohl weitergehen wird?

Trotz guter Leistung ging Wilwerwiltz am vergangenen Spieltag bei Spitzenreiter Bourscheid leer aus. Nun hat man gegen den Drittletzten Grevels die Gelegenheit, seine Gäste im Erfolgsfall aufgrund der besseren Tordifferenz zu überholen, vorausgesetzt natürlich man gewinnt. Das Spitzenspiel bestreiten am Sonntag die US Esch (2.) und Brouch (5.). Vor allem die Heimstärke spricht für die Lallinger, blickt man auf die Formtabelle, sind beide in der jüngeren Vergangenheit in etwa gleich gut unterwegs gewesen.