D3: Bourscheider Aufstieg nach Kantersieg!

Gleich nach Wiederanpfiff schlug Brosius nach Assist von Alves Costa mit dem 1:1 zurück (50.‘). Und auch in Unterzahl blieb Brouch dran, nachdem Inocencio Gomes gelb-rot gesehen hatte (57.‘). Mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgte Brosius in der Schlussphase für die Entscheidung zugunsten des FCB (2:1, 79.‘).

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels

Aspelt dominierte das Duell gegen Wilwerwiltz und feierte einen hohen Sieg. Achab eröffnete den Torreigen in der 26.Minute (1:0), gefolgt von einem Doppelpack von Monteiro, der in der 41. und 56. Minute auf 3:0 erhöhte. Achab schnürte seinen eigenen Doppelpack nach exakt einer Stunde (4:0, 60.'), bevor Aires in der 65. und 74. Minute ebenfalls zweimal traf (5:0, 6:0). Aspelt bleibt durch diesen Erfolg in Reichweite von Platz 2.

>> Tabelle

>> Torschützen