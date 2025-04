D3: Bourscheid steht kurz vor dem Aufstieg

In unserer Vorberichterstattung hatte sich ein Fehler eingeschlichen: da Bourscheid und Aspelt vor dem Spieltag am Osterwochenende nur noch fünf Spiele bis zum Saisonende zu bestreiten hatten, ist Bourscheid aufgestiegen, wenn sie das gleiche Ergebnis wie Aspelt erreichen. Wir bitten diese Ungenauigkeit zu entschuldigen.

Sollte Spitzenreiter Bourscheid im durchaus nicht einfachen Heimspiel gegen Beckerich am Samstagabend das gleiche Ergebnis wie der Tabellendritte Aspelt erreichen, wäre der Aufstieg mathematisch perfekt. Aspelt hat mit Wilwerwiltz eine lösbare Aufgabe vor der Brust, wenngleich der FC Kiischpelt seinen Schalter am letzten Wochenende umlegen konnte.

Ein Spiel gegen die rote Laterne bestreiten Grevels (8.) und Perlé (9.). In dieser Partie muss dem FC Les Ardoisiers die etwas bessere Ausgangsposition zugeschrieben werden. Um weitaus mehr geht es in Brouch, wo man Clerf zu einem Sechs-Punkte-Spiel im Rennen um einen Platz in der Relegation empfängt. Mit zwei Siegen in Serie gegenüber zwei Niederlagen im gleichen Zeitraum für Brouch scheint der FC Claravallis z.Z. leichte Vorteile zu genießen.