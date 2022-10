D3: Beckerich zum Topspiel in Ulflingen zu Gast Spitzenreiter empfängt den Tabellendritten +++ Derbys in Clerf und Aspelt +++ interessantes Verfolgerduell Brouch - Perlé

Im hohen Norden sowie im Südosten kommen zwei richtungsweisende Derbys in der 3.Division zur Austragung. Clerf und Wilwerwiltz haben aktuell vier Punkte auf dem Konto und vollen von unten weg. Spielerisch dürften die Gäste im Vorteil sein und auch die Statistik der letzten neun Jahre spricht klar für den FC Kiischpelt, der zwölf Partien gewinnen konnte, gegenüber sechs Claravallis-Erfolgen bei vier Unentschieden. Die beiden Absteiger Aspelt und Moutfort trennen zwar bereits vier Punkte, sollten die Red Boys sich am Sonntag aber durchsetzen, wären sie im direkten Aufstiegsrennen mit dabei. Die Historie spricht klar für Aspelt (9-2-0), doch für die kann man sich bekanntlich nichts kaufen.

Das unbestrittene Spitzenspiel in der anstehenden 5.Runde bestreiten aber ohne Zweifel Leader Ulflingen und der Tabellendritte und Absteiger aus Beckerich. Mit neun von zwölf möglichen Punkten geht der FC Racing in dieses Duell, das es wegen Covid letztmals 2019 gab, als sich die Gastgeber vom Sonntag mit 3-2 behaupten konnten. Keineswegs uninteressant kündigt sich ebenfalls das Verfolgerduell Brouch – Perlé an, Schlusslicht Grevels hat mit Ehnen einen starken Gegner zu Besuch, der am Mittwoch trotz Niederlage auch im Pokal zu überzeugen wusste.

