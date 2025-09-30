D3: Beckerich und Reisdorf setzen Zeichen

Was am Wochenende los war

Ein erstes Ausrufezeichen in Sachen Aufstiegsambitionen setzte Beckerich bei seinem klaren 6:0-Auswärtssieg im Derby in Perlé, in welchem Da Quelha Goncalves ein Hattrick gelang. Ebenfalls sechs Tore sahen die Zuschauer in Grevels, deren vier davon fielen aber für die Gäste von Absteiger Colmar. Und auch hier gab es einen Hattrick-Schützen zu verzeichnen, nämlich ASC-Stürmer Pol Petit, der im Sommer von Pratzerthal-Redingen zum Absteiger gewechselt war. Der FC Excelsior konnte zwar kurz vor der Pause durch Ben Kettels erstes Saisontor den Anschluss wieder herstellen (1:2, 40.‘), doch nach dem Tee machte Colmar alles klar.

Luna bekommt neuen Trainer

Das Duell der Absteiger zwischen Luna Oberkorn und Reisdorf ging mit 2:0 an die Gäste. Einem Elfmeter zum 0:1 nach einer halben Stunde folgte lange wenig Berichtenswertes. In der 77.‘ sah dann Luna-Akteur Spautz die Rote Karte und erst in der Nachspielzeit sackte Reisdorf den Dreier mit einem schönen Volley zum 0:2 ein (90.‘+6). Von Luna war es am Dienstag die Nachricht, dass man einen neuen Cheftrainer verpflichtet habe. Näheres dazu im Verlaufe des Tages. Für richtiges Spektakel sorgten Brouch und Wilwerwiltz. Viermal lagen die Gäste dabei in Führung, viermal glich Brouch aus. Joao Portal gelang dabei ein Hattrick, das abschließende 4:4 in einer Partie, die sogar noch weitere Tore hätte sehen können, erzielte Alves Costa per Volley-Abnahme nach 84 Minuten.

Da Rocha: „wir befinden uns auf einem guten Weg“

Brouch-Trainer Lionel Rebelo da Rocha: „Individuelle defensive Fehler führten zu den Gegentoren, doch so ist der Fußball, am Ende ist es eine Mannschaft, die gemeinsam auf dem Platz steht. Wir wissen aber, was wir machen müssen und wir befinden uns auf einem guten Weg. Der Einsatz ist da, wir arbeiten gut, nur die Ergebnisse fehlen noch. Ich bin mit der Mannschaft zufrieden, jeder ist wichtig. Meiner Meinung nach waren wir am Sonntag besser als Wilwerwiltz, doch ein Unentschieden ist das gerechte Ergebnis, auch wenn wir sogar hätten gewinnen können.“

