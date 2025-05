D3: Beckerich und Clerf erreichen die Relegation

So., 25.05.2025, 16:00 Uhr

Grevels konnte Brouch unerwartet klar in seine Schranken verweisen, wodurch die Gäste ihre letzte Chance auf die Aufstiegsrelegation verpassten, bei welcher sie sowieso auf Schützenhilfe von Perlé angewiesen waren (s.u.). Schon nach 6 Minuten zimmerte Sorrentino eine Hereingabe aus kurzer Distanz zum 1:0 in die Maschen. In der Folge drückten die Gäste vehement auf den Ausgleich, doch es war Kettel, der alleine zum 2:0 Richtung Tor zog (34.‘). Und trotz Chancenplus für Brouch gelang Greisch noch vor dem Dreh das 3:0 (45.‘+1)!

Nach der Pause blieb es das gleiche Bild: Brouch hatte zahlreiche Gelegenheiten, der FC Excelsior traf das Tor: Kettel bediente in der 57.‘ Greisch zum 4:0. In der 69.‘ köpfte Inocencio Gomes eine Flanke zum Ehrentreffer ins Netz (4:1). Doch keine 10 Minuten später versenkte Arendt einen Pass zurück von Liu zum abschließenden 5:1 (77.‘). Mit diesem Sieg verlässt Grevels am letzten Spieltag den letzten Tabellenplatz.