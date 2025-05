D3: Beckerich stellt Aspelt auf die Probe

Letzter gegen Zweiter bedeutet in der Regel eine klare Favoritenrolle für einen Aufstiegsaspiranten. So auch am Sonntag in Grevels, wo die US Esch ihren 2.Tabellenplatz festigen möchte. Sollte man gewinnen, dann wären die Lallinger durch, da Aspelt nach diesem Wochenende nur noch zwei Spiele zu bestreiten hätten. Entsprechend groß wird auch der Druck auf den Red Boys sein, sich zuhause in einem schweren Spiel gegen Beckerich zu behaupten.

„Ein Spiel, das wir gewinnen müssen“