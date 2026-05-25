 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

D3: Beckerich schafft es in die Aufstiegsrelegation

Sieg im „Finale“ bei Luna, Reisdorf ist Meister

von Paul Krier · Heute, 08:29 Uhr · 0 Leser
Beckerich spielt am in der Relegation gegen die US Esch
Beckerich spielt am in der Relegation gegen die US Esch – Foto: Jacques Arendt

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3.Div
Colmar
Reisdorf
Luna
Beckerich

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Der 21.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Alle Ergebnisse

Sa., 23.05.2026, 18:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
3
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Sa., 23.05.2026, 18:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
1
2
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Sa., 23.05.2026, 18:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
4
2
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Sa., 23.05.2026, 18:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
1
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Mit einem Sieg im Duell der Schlusslichter schließt Grevels die Saison gegen Perlé mit einer versöhnlichen Note ab. Etwas Besonderes hielt die Partie dann auch parat: Philippe Huybrechts Treffer zum abschließenden 3:1 (81.‘) sollte den Angaben zufolge sein letzter im Dress der 1.Mannschaft des FC Excelsior gewesen sein, dies nach zwanzig Jahren im Grevelser Trikot!

Andernorts stand dagegen noch Entscheidendes auf dem Spiel: Mitte der 1.Halbzeit ging es Schlag auf Schlag zwischen Luna Oberkorn und Beckerich: das 0:1 der Gäste (15.‘) glich Luna postwendend aus (1:1, 16.‘), nur um sich knappe 180 Sekunden später ein weiteres Gegentor zu fangen: Da Quelha Goncalves traf per direkt verwandeltem Freistoß (1:2, 19.‘). In der Folge war Beckerich überlegen, in der 2.Hälfte wurde es ruppiger, am Ende sollten sich die Gäste in diesem Endspiel um die Teilnahme an der Relegation behaupten.

Während Brouch mit einem 4:2 gegen Colmar bereits eine erfolgreiche Generalprobe für sein Barrage-Spiel (s.u.) ablegte, trennten sich Wilwerwiltz und Reisdorf mit einem 1:1, wodurch die Gäste als Meister der 3.Division feststehen. Lange führte der FC Kiischpelt und wäre damit selber die Nummer 1 gewesen, doch kurz vor Schluss traf Pereira zum Ausgleich (1:1, 86.‘).

Die Relegation

👉 Barrages, Finals, Länderspiele: alle Termine und Spielorte

Am 30.Mai spielt Beckerich bereits um 14:30 Uhr in Lorentzweiler gegen die US Esch um den Aufstieg. Brouch steht am 7.Juni in Mertzig Heiderscheid-Eschdorf gegenüber, Anstoß dort ist um 15 Uhr.