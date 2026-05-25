D3: Beckerich schafft es in die Aufstiegsrelegation

Beckerich spielt am in der Relegation gegen die US Esch – Foto: Jacques Arendt

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Was am Wochenende los war

Mit einem Sieg im Duell der Schlusslichter schließt Grevels die Saison gegen Perlé mit einer versöhnlichen Note ab. Etwas Besonderes hielt die Partie dann auch parat: Philippe Huybrechts Treffer zum abschließenden 3:1 (81.‘) sollte den Angaben zufolge sein letzter im Dress der 1.Mannschaft des FC Excelsior gewesen sein, dies nach zwanzig Jahren im Grevelser Trikot!

Andernorts stand dagegen noch Entscheidendes auf dem Spiel: Mitte der 1.Halbzeit ging es Schlag auf Schlag zwischen Luna Oberkorn und Beckerich: das 0:1 der Gäste (15.‘) glich Luna postwendend aus (1:1, 16.‘), nur um sich knappe 180 Sekunden später ein weiteres Gegentor zu fangen: Da Quelha Goncalves traf per direkt verwandeltem Freistoß (1:2, 19.‘). In der Folge war Beckerich überlegen, in der 2.Hälfte wurde es ruppiger, am Ende sollten sich die Gäste in diesem Endspiel um die Teilnahme an der Relegation behaupten.

Während Brouch mit einem 4:2 gegen Colmar bereits eine erfolgreiche Generalprobe für sein Barrage-Spiel (s.u.) ablegte, trennten sich Wilwerwiltz und Reisdorf mit einem 1:1, wodurch die Gäste als Meister der 3.Division feststehen. Lange führte der FC Kiischpelt und wäre damit selber die Nummer 1 gewesen, doch kurz vor Schluss traf Pereira zum Ausgleich (1:1, 86.‘).

Die Relegation

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Am 30.Mai spielt Beckerich bereits um 14:30 Uhr in Lorentzweiler gegen die US Esch um den Aufstieg. Brouch steht am 7.Juni in Mertzig Heiderscheid-Eschdorf gegenüber, Anstoß dort ist um 15 Uhr.