Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D3: Beckerich gewinnt Verfolgerduell und ist Vierter Grevels stellte Ulflingen auf die Probe +++ Moutfort knapper Sieger gegen Ehnen +++ Dalheim rückt weiter vor

Ulflingen musste am Samstag gegen Grevels kämpfen, um am Ende doch noch zu einem späten Erfolg zu kommen. Lamborelles 1-0 (28.‘) deutete zunächst auf einen Ulflinger Heimsieg hin, doch nachdem Schon Mitte der zweiten Halbzeit ausgeglichen hatte (1-1, 65.‘), dauerte es bis in die Schlussphase hinein, bevor wieder etwas passierte. Dalil Boujjia gelang in der 83.‘ nach Vorarbeit von Ngombo-Nzola die erneute Führung für die Hausherren (2-1), sein Bruder Bilal setzte nur zwei Minuten später nach einem Assist von Moreira noch einen drauf (3-1, 85.‘) und besiegelte das Grevelser Schicksal. „Wir hatten das 2-1 auf dem Fuß“ „Hätten wir einen Punkt bekommen, wäre dieser sicherlich nicht gestohlen gewesen“ war sich der Grevelser Trainer Yves Hansen im Telefongespräch mit FuPa sicher. „Wir ließen zu Beginn eine Hunderprozentige liegen und hatten dann beim Gegentor zum 1-0 Pech. Die ersten 20 bis 25 Minuten nach der Pause haben wir richtig gut gespielt, das verdiente 1-1 geschossen und hatten sogar das 2-1 auf dem Fuß. Da mir aber nicht der komplette Kader zur Verfügung stand und ich mit Moreira einen wichtigen und erfahrenen Spieler auswechseln musste, konnten wir in der Schlussphase nicht mehr verhindern, dass Ulflingen wieder besser wurde.“

Auch der Tabellenzweite aus Perlé traf gegen Schlusslicht Clerf auf einen gewissen Widerstand. Einer zu kurz geklärten Ecke folgte ein Schuss aus der zweiten Reihe, den Torwart nur in Collings Füße abwehren konnte, der sich mit dem frühen 1-0 bedankte (9.'). Doch nur fünf Minuten später waren die Gäste wieder im Spiel, als Wolf einen langen Ball sauber über den Torhüter zum 1-1 hob (14.'). Clerf war sogar am 1-2 dran, Perlé brauchte bis zur Pause, bis man sich wieder gefangen hatte. Mitte der zweiten Halbzeit sah dann ein Clerfer Verteidiger wegen einer Notbremse die rote Karte, wenig später fiel dann das 2-1 (75.') durch Innenverteidiger Bada, den der Trainer der Hausherren aufgrund einer taktischen Umstellung nach vorne beorderte hatte – eine gelungene Taktikänderung demnach! Und auch das entscheidende 3-1 erzielte Abwehrspieler Bada, der in der Nachspielzeit von Ongbwa auf die Reise geschickt wurde (90.'+3).

Nach einer torlosen ersten Halbzeit zwischen den Verfolgern und Tabellennachbarn Beckerich und Brouch nahm die Partie nach der Pause richtig Fahrt auf. Es waren zunächst die Gäste, die nach Vorarbeit von Loos durch Duello in Führung gehen konnten (0-1, 61.‘). Dann schlugen die zehn Minuten des Thomas Buschmann, der die Partie mit einem Hattrick zwischen der 70. und 79.Spielminute zugunsten des FC Beckerich drehte und so den Dreier für den neuen Tabellenvierten fast im Alleingang holte.