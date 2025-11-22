 2025-11-18T09:22:12.436Z

D3: Ausblick auf den 9.Spieltag

Leader beim Schlusslicht zu Gast, offene Partie in Perlé erwartet

Nach dem Spielabbruch vom vergangenem Sonntag gegen Luna bekommt Reisdorf es an diesem Wochenende auswärts mit Schlusslicht Grevels zu tun – sicherlich eine lösbare Aufgabe für den Absteiger und Spitzenreiter. Perlés aufsteigende Form bekam vor Wochenfrist einen Dämpfer versetzt. Nun empfängt man einen FC Brouch, dessen Bilanz in den letzten Wochen quasi identisch mit der von Perlé ist. Man kann sich dadurch einen offenen Schlagabtausch an der belgischen Grenze erwarten.

Beckerich durchschritt eine Talsohle, der man am 8.Spieltag eine Ende setzen konnte. Man begrüßt ein aufstrebendes Colmar im Westen, das nur 3 Punkte hinter einem lauert. Für Spannung dürfte in Beckerich gesorgt sein. Solche kann man sich auch zwischen Luna Oberkorn und Wilwerwiltz erwarten: während die „Minetter“ vor dem Spielabbruch (s.o.) zweimal in Folge gewannen, wartet der FC Kiischpelt seit zwei Spielen auf einen Punkt.

Am Sonntag

Morgen, 16:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 16:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Morgen, 16:00 Uhr
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
FC Brouch
FC BrouchBrouch
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

