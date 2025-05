D3: Aspelt freut sich über neue Aufstiegsmodalitäten

Aufgrund der Fusion Pfaffenthal – AS Luxemburg hat sich für die 3.Division bereits grundlegendes geändert: die drei Ersten werden laut FLF direkt aufsteigen, die Plätze 4 und 5 berechtigen zur Aufstiegsrelegation. Damit Beckerich auch wirklich in der Endabrechnung von seinem aktuellen 5.Rang profitieren kann, muss ein Heimsieg gegen Perlé her, das den Doppeltermin der Partien in Brouch physisch zu verarbeiten haben wird. Die US Esch ist bereits seit längerem aufgestiegen und wird gegen Wilwerwiltz favorisiert sein.

„Die 3.Division hat keine Zukunft“