D3: Absteiger-Duell im Blickpunkt

Am 26.September, also einen Monat nach der 2.Division und vierzehn Tage nach dem 1.Spieltag, dürfen die Vereine aus der 3.Division zu ihren zweiten Ligaspielen antreten. Brouch wird dabei gegen Wilwerwiltz kaum in die Favoritenrolle schlüpfen.
Ein interessantes Duell dürften sich die Absteiger Luna und Reisdorf liefern, die wie quasi die ganze Division ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden wollen. Noch ist es zu früh, um Wasserstandsmeldungen abzugeben. Kurios ist aber, dass die Pokalauslosungen vom Freitag dieselbe Partie in der 1.Hauptrunde der Coupe FLF ergeben haben. Wie geht Reisdorf die Partie vom Sonntag an? Dies wollten wir von Trainer François Augusto wissen.
„Sonntag wird ein schweres Auswärtsspiel bei einem Mitabsteiger. In der 3.Division ist eigentlich jeder ein Kandidat auf den Aufstieg, man kann sich eine sehr ausgeglichene Saison erwarten. Meine Analyse hat ergeben, das Luna über gute Spieler verfügt. Ihr Auftaktspiel, in dem sie mit neun Mann einen Punkt holten, belegt dies.
Unser erstes Spiel war weniger gut, aber mit einem guten Ergebnis. Wir werden uns nicht an den Gegner anpassen, sondern versuchen, das auf den Platz zu bringen, was wir unter der Woche trainieren. Dazu gehört, von Anfang an konzentriert zu sein. Wenn wir unsere Strategie umgesetzt bekommen, denke ich, dass wir gewinnen können.“
Grevels bekommt es mit dem dritten Absteiger im Bunde, der AS Colmar-Berg zu tun und wird dabei vermutlich ebenfalls als leichter Außenseiter in die Begegnung gehen. Das Westderby zwischen Perlé und Beckerich verspricht Spannung zwischen zwei aufstiegswilligen Teams.
