Reisdorf spielt bei Luna Oberkorn – Foto: Paul Krier (Archiv)

D3: Absteiger-Duell im Blickpunkt Luna empfängt Reisdorf am 2.Spieltag, Westderby in Perlé Verlinkte Inhalte 3.Div Colmar Reisdorf Luna Beckerich + 4 weitere

Am 26.September, also einen Monat nach der 2.Division und vierzehn Tage nach dem 1.Spieltag, dürfen die Vereine aus der 3.Division zu ihren zweiten Ligaspielen antreten. Brouch wird dabei gegen Wilwerwiltz kaum in die Favoritenrolle schlüpfen. Ein interessantes Duell dürften sich die Absteiger Luna und Reisdorf liefern, die wie quasi die ganze Division ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden wollen. Noch ist es zu früh, um Wasserstandsmeldungen abzugeben. Kurios ist aber, dass die Pokalauslosungen vom Freitag dieselbe Partie in der 1.Hauptrunde der Coupe FLF ergeben haben. Wie geht Reisdorf die Partie vom Sonntag an? Dies wollten wir von Trainer François Augusto wissen.