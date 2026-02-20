D2S2: zweite Saisonhälfte soll mit einem Nachholspiel beginnen Mit Video! Platzverhältnisse in Lasauvage vor Spiel gegen Küntzig noch nicht zum Besten von Paul Krier · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Laut Videos von Trainer Di Biase ist der Platz in Lasauvage noch nicht in einem guten Zustand – Foto: Guy Braun

👉 Transfers Lasauvage Die Tabellennachbarn Lasauvage (7., 17 Punkte) und Küntzig (6., 21) sollen am Sonntag ein durchaus wegweisendes Nachholspiel bestreiten. Mit einem Auswärtserfolg wäre die Étoile Sportive oben dran. Sollte sich dagegen der FC Minière behaupten, könnte man zunächst zum Gegner des Tages aufschließen, um dann eventuell noch weiter nach oben zu blicken, wie uns Trainer Fred Di Biase verriet (s.u.). Gleichzeitig äußerte er aber auch Bedenken darüber, dass der Platz im Moment in einem Zustand sei, der eine Austragung am Sonntag gefährdet.

👉 Transfers Küntzig Di Biase: „fürchte, dass die Partie vom Sonntag wieder abgesagt wird“ „Unsere Vorbereitung ist sehr gut verlaufen, mit guten Leistungen. Ich habe eine sehr gute junge Mannschaft, immer etwa zwanzig motivierte Spieler bei jedem Training, seit ich das Team übernommen habe — dafür ziehe ich meinen Hut, denn wir trainieren auf einem katastrophalen Platz. Als Beweis haben wir nur eines von acht Spielen zu Hause austragen können.