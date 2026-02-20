D2S2: zweite Saisonhälfte soll mit einem Nachholspiel beginnen

Die Tabellennachbarn Lasauvage (7., 17 Punkte) und Küntzig (6., 21) sollen am Sonntag ein durchaus wegweisendes Nachholspiel bestreiten. Mit einem Auswärtserfolg wäre die Étoile Sportive oben dran. Sollte sich dagegen der FC Minière behaupten, könnte man zunächst zum Gegner des Tages aufschließen, um dann eventuell noch weiter nach oben zu blicken, wie uns Trainer Fred Di Biase verriet (s.u.). Gleichzeitig äußerte er aber auch Bedenken darüber, dass der Platz im Moment in einem Zustand sei, der eine Austragung am Sonntag gefährdet.
„Unsere Vorbereitung ist sehr gut verlaufen, mit guten Leistungen. Ich habe eine sehr gute junge Mannschaft, immer etwa zwanzig motivierte Spieler bei jedem Training, seit ich das Team übernommen habe — dafür ziehe ich meinen Hut, denn wir trainieren auf einem katastrophalen Platz. Als Beweis haben wir nur eines von acht Spielen zu Hause austragen können.
Ich fürchte, dass die Partie vom Sonntag wieder abgesagt wird, weil der Platz leider nicht gepflegt wird. Das ist schade für einen Verein wie Lasauvage, der immerhin eine Geschichte hat. Trotzdem bin ich überrascht von der Qualität und dem Einsatz mancher Spieler. Es besteht die Chance, in der zweiten Runde für eine kleine Überraschung zu sorgen. Auf jeden Fall gehen wir Spiel für Spiel vor, um einige junge Spieler in Szene zu setzen.“
Am Sonntag
