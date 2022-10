Gasperich setzte sich bei ALSS durch – Foto: Guy Braun

D2S2: zwei Topteams lassen Federn Kopstal beeindruckt weiter +++ Tricolore, Küntzig und CSO Derbysieger +++ zweiter Saisonsieg für Biwer

Luna bleiben die Minimalisten unter den Spitzenteams des 2.Bezirks der 2.Division. Das 1-0 am Sonntag in Nörtzingen war gleichbedeutend mit Tabellenplatz 2, einem direkten Aufstiegsrang, dies bei einer Tordifferenz von 9-4 nach sechs Spielen und 13 Punkten! Das goldene im Südduell erzielte Martins nach 56 Minuten, welches dann auch zum Sieg reichen sollte.

>> Fotogalerie Ganze drei Elfmeter, ein später Platzverweis und ein Auswärtserfolg im Derby für Aufsteiger Gasperich standen nach über neunzig Minuten am Zessinger „Boy Konen“-Sportgelände zu Buche. Dabei gab es beim 0-0 vor der Pause noch wenig zu sehen. Gleich nach Wiederbeginn war Da Luz aber mit dem 0-1 für den FC Tricolore zur Stelle (49.‘), in der 60.‘ erhöhte Etinof per Foulelfmeter auf 0-2. Es waren die zehn Minuten der Strafstöße: mit gleich zwei verwandelten Elfern (1-2, 64.‘, 1-1, 68.‘ jeweils durch Lopes do Rosario) glich die ALSS umgehend aus, doch zum Punktgewinn sollte es nicht reichen: Chakir bescherte den Gästen kurz vor Toresschluss den vollen Einsatz (2-3, 89.‘), in der Nachspielzeit sah Etinof noch die rote Karte.

Lukic deutete seine Klasse am Freitag bereits in der Anfangsphase an und nach einer halben Stunde eröffnete der 39-Jährige das Geschehen, als Munsbach einen Fehler im Koericher Spielaufbau ausnutzte und Lukic aus rund elf Metern mit einem strammen Schuss zum 1-0 traf (29.‘). Ab Mitte der zweiten Hälfte erspielten sich die Gäste einige Gelegenheiten, es sollte aber ein Foulelfmeter sein, den Scheidel zum späteren Endstand von 1-1 nutzen konnte (77.‘). >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen* >> Elf der Woche

Im Duell der beiden „Etoiles sportives“ brauchten die Gäste aus Küntzig eine knappe halbe Stunde, bevor ihr Zug so richtig ins Rollen kam. Einem von Peiffer verwandelten Strafstoß (0-1, 29.‘) folgten schnell das 0-2 und 0-3 durch Vieira (37.‘, 40.‘). Der gleiche Spiele schnürte kurz nach der Pause seinen Hattrick (0-4, 50.‘), in der Schlussphase schraubten ein Eigentor der Gastgeber aus Schouweiler (0-5, 80.‘) sowie ein Treffer von Prentic (0-6, 90.‘+5) das Ergebnis noch weiter in die Höhe. Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung eines Spielers der Gastgeber, aufgrund derer die Partie Mitte der zweiten Hälfte eine Zeitlang unterbrochen werden musste.

Wie der erste Saisonsieg des CS Oberkorn zustande kam – und das ausgerechnet im Gemeindederby gegen Lasauvage – ist durchaus als bemerkenswert zu bezeichnen. Nach dem 0-1 von Fernandes da Silva (26.‘) waren der FC Minière sehr lange selber am ersten eigenen Erfolg. Am Ende sollte aber alles anders kommen: als Bispo bei Anbruch der Nachspielzeit einen Elfmeter zum Ausgleich nutzen konnte (1-1, 90.‘+1) war immerhin noch ein Punktgewinn für die Gäste in greifbarer Nähe. Doch die Nachspielzeit war lang und während dieser legte der Schütze des 1-1 für Gomes auf, dem dann sogar noch das viel umjubelte 2-1 für den CSO gelang (90.‘+6)! "In der zweiten Halbzeit zeigten wir ein anderes Gesicht" "Ein knapper Sieg gegen Lasauvage, das uns in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten bereitete, während der wir nicht gut waren" resümierte CSO-Trainer Pierre Tripodi das Spiel seiner Elf. "In der zweiten Halbzeit zeigten wir ein anderes Gesicht, ohne sofort Erfolg zu haben, gleich nach der Pause hatte Jorge Ribeiro nämlich bei einem Pfostenschuss Pech. Als unser Kapitän am Ende einen Elfmeter verwandelte, war das Glück endlich auf unserer Seite. Es war meiner Mannschaft hoch anzurechnen, dass sie bis zum Schluss daran zu glaubte! Das Glück drehte sich schließlich zu unseren Gunsten, zu Saisonbeginn hatten wir mehrmals gute Leistungen abgeliefert, ohne aber zu punkten. Am Sonntag ist das Gegenteil passiert, wir waren nicht gut, aber wir haben die drei Zähler bekommen und das bleibt das Wichtigste. Ich möchte auch sagen, dass unser Gegner ein sehr gutes Spiel gegen uns absolviert hat. Wenn sie so weitermachen, bekommen sie bald auch ihre ersten Punkte."