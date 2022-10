D2S2: zwei Top-Partien am heutigen Freitag Heute: Steinfort – Kopstal und Munsbach – Koerich +++ Derbys ALSS – Tricolore, Schouweiler - Küntzig und CSO - Lasauvage am Sonntag

Der heutige Freitag wartet gleich mit zwei interessanten Begegnungen auf. Steinfort empfängt als Tabellendritter mit zwei Punkten Vorsprung den Fünften aus Kopstal zu einer spannenden Partie. Sollten die Gastgeber eigentlich über die besseren Individualitäten verfügen, so wusste Kopstal in der laufenden Saison bisher zu überzeugen, so dass der Ausgang offener sein wird, als man meinen könnte, auch wenn Steinfort eine kleine Favoritenrolle innehaben sollte. Nicht weniger eng könnte es zwischen Spitzenreiter Munsbach und dem ambitionierten FC Koerich zugehen. Schätzt man sich bei den Hausherren selber als eher glücklich ein, ganz oben zu stehen, so haderte man im Westen des Öfteren mit der Abschlussschwäche. Ein gutes Spiel kann man sich in Munsbach aber auf jeden Fall erwarten.

Bei Ehleringen – Biwer muss man nach dem ersten Saisonsieg der Gäste schauen, wo die Reise am Sonntag für beide hinführen wird, Absteiger Luna wird dagegen in Nörtzingen die besseren Karten in der Hand halten. Der Tabellenzweite ALSS Luxemburg hat Aufsteiger Gasperich zum Derby zu Besuch und wird die drei Punkte wohl fest eingeplant haben. Ein weiteres Derby bestreiten die beiden „Étoiles sportives“, Schouweiler hat im Südwesten das starke Küntzig zu Gast, dessen Motor zuletzt aber etwas ins Stottern geriet und man so drei Pflichtspielniederlagen in Serie anhäufte, darunter aber eine zu erwartende im Pokal gegen Rümelingen. Dennoch muss man versuchen, beim Aufsteiger die Kurve zu bekommen.

In der Gemeinde Differdingen kommt es zwischen dem CS Oberkorn und dem FC Minière Lasauvage zu einem weiteren Derby am 6.Spieltag. Sportlich dürfte der CSO die Favoritenrolle übernehmen, bei den Gästen muss man schauen, wie die Nachwehen nach der turbulenten Schlussphase im Nachholspiel gegen Biwer sich auswirken werden. Laut FuPa-Informationen soll es weniger schlimm gewesen sein, als geschildert wurde, Informationen seitens des Verbandsgerichts zum Spiel liegen z.Z. noch nicht vor, könnten aber noch heute eintreffen. Bei Lasauvage hofft man im Derby zwar auf drei Zähler, wäre aber bereits mit einem Punkt zufrieden.

Heute, Freitag