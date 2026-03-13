 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

D2S2: wie sieht die Lage in Steinfort vor dem 16.Spieltag aus?

Spitzenspiel in Pfaffenthal zwischen Red Black (2.) und Biwer (3.), Derby Küntzig - Schouweiler

von Paul Krier · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Steinfort soll am Sonntag die US Esch empfangen
Steinfort soll am Sonntag die US Esch empfangen – Foto: Paul Krier (Archiv)

Die rote Laterne aus Nörtzingen bekommt es gegen Dalheim schwer. Ein Gegner, der vor dem Winter vermutlich in Reichweite gelegen hätte, heimste drei Siege in Folge ein und ist entsprechend 2026 noch ohne Punktverlust. In Küntzig kommt es zum Derby der beiden „Étoiles Sportives“. Die Formentwicklungen deuten auf ein offenes Duell mit den Gästen aus Schouoweiler hin. In Pfaffenthal findet das Spitzenspiel zwischen der AS Red Black (2., 36 Punkte) und Biwer (3., 33) statt. Es treffen zwei der drei besten Sturmreihen der Liga aufeinander, auch die Defensive beider Teams ist in etwas gleichstark einzuschätzen. Ein möglicher Kräfteverschleiss der Hausherren am Mittwoch in der „Coupe FLF“ könnte dem FC Jeunesse entgegenkommen, insgesamt kann man sich ein offenes Spiel erwarten. Am Donnerstag teilte Red Black-Coach im Rahmen der Analyse des erwähnten Pokalspiels auch bereits seine Einschätzung zur Partie gegen Biwer mit uns.

Rocha: „erwarten uns eine sehr schwere Partie“

„Innerhalb von vier Tagen haben wir 180 Minuten absolviert während Biwer zweimal frei hatte wegen des Forfaits (s.u.) von Steinfort und da sie im Pokal schon ausgeschieden waren. Sie sollten im Gegensatz zu uns ausgeruht sein. Physisch sind wir aber stark und wir erholen uns gut. Es ist noch kein entscheidendes Spiel gegen Biwer, aber ein wegweisendes.

Wir spielen zuhause, wo wir immer gut sind. Wir erwarten uns eine sehr schwere Partie. Wenn der Zweite gegen den Dritten spielt, kann man davon ausgehen, dass ein wenig Adrenalin in der Angelegenheit sein wird. Es gibt aber keinen Druck. Wir respektieren den Gegner, werden aber alles geben und wollen gewinnen.“

Leader Moutfort, zuhause auf einem Kunstrasen spielend, muss sich in Lasauvage auf widrige Platzverhältnisse einstellen. Nichtsdestotrotz wird man als Favorit in diese Begegnung gehen, genau wie Gasperich auf einem ebenfalls oft schwer zu bespielenden Platz in Ehleringen. Aspelt steht gegen Kayl-Tetingen vor einer hohen Hürde, der Aufsteiger empfängt einen Absteiger. Die Partie SteinfortUS Esch wird nach dem Forfait des Westvereins vom vergangenen Wochenende Stand Freitagnachmittag stattfinden. Man könne sechzehn Spieler aufbieten wurde FuPa gegenüber von Vereinsseite erklärt.

Am Sonntag

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
15:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
US Esch
US EschUS Esch
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

