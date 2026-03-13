D2S2: wie sieht die Lage in Steinfort vor dem 16.Spieltag aus?

👉 Unterstützen Sie unsere Redaktion 💰 | 👉 Bewerten Sie uns auf Google 🎖️
Die rote Laterne aus Nörtzingen bekommt es gegen Dalheim schwer. Ein Gegner, der vor dem Winter vermutlich in Reichweite gelegen hätte, heimste drei Siege in Folge ein und ist entsprechend 2026 noch ohne Punktverlust. In Küntzig kommt es zum Derby der beiden „Étoiles Sportives“. Die Formentwicklungen deuten auf ein offenes Duell mit den Gästen aus Schouoweiler hin. In Pfaffenthal findet das Spitzenspiel zwischen der AS Red Black (2., 36 Punkte) und Biwer (3., 33) statt. Es treffen zwei der drei besten Sturmreihen der Liga aufeinander, auch die Defensive beider Teams ist in etwas gleichstark einzuschätzen. Ein möglicher Kräfteverschleiss der Hausherren am Mittwoch in der „Coupe FLF“ könnte dem FC Jeunesse entgegenkommen, insgesamt kann man sich ein offenes Spiel erwarten. Am Donnerstag teilte Red Black-Coach im Rahmen der Analyse des erwähnten Pokalspiels auch bereits seine Einschätzung zur Partie gegen Biwer mit uns.
„Innerhalb von vier Tagen haben wir 180 Minuten absolviert während Biwer zweimal frei hatte wegen des Forfaits (s.u.) von Steinfort und da sie im Pokal schon ausgeschieden waren. Sie sollten im Gegensatz zu uns ausgeruht sein. Physisch sind wir aber stark und wir erholen uns gut. Es ist noch kein entscheidendes Spiel gegen Biwer, aber ein wegweisendes.
Wir spielen zuhause, wo wir immer gut sind. Wir erwarten uns eine sehr schwere Partie. Wenn der Zweite gegen den Dritten spielt, kann man davon ausgehen, dass ein wenig Adrenalin in der Angelegenheit sein wird. Es gibt aber keinen Druck. Wir respektieren den Gegner, werden aber alles geben und wollen gewinnen.“
Leader Moutfort, zuhause auf einem Kunstrasen spielend, muss sich in Lasauvage auf widrige Platzverhältnisse einstellen. Nichtsdestotrotz wird man als Favorit in diese Begegnung gehen, genau wie Gasperich auf einem ebenfalls oft schwer zu bespielenden Platz in Ehleringen. Aspelt steht gegen Kayl-Tetingen vor einer hohen Hürde, der Aufsteiger empfängt einen Absteiger. Die Partie Steinfort – US Esch wird nach dem Forfait des Westvereins vom vergangenen Wochenende Stand Freitagnachmittag stattfinden. Man könne sechzehn Spieler aufbieten wurde FuPa gegenüber von Vereinsseite erklärt.
Am Sonntag
