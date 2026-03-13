D2S2: wie sieht die Lage in Steinfort vor dem 16.Spieltag aus?

Steinfort soll am Sonntag die US Esch empfangen – Foto: Paul Krier (Archiv)

Die rote Laterne aus Nörtzingen bekommt es gegen Dalheim schwer. Ein Gegner, der vor dem Winter vermutlich in Reichweite gelegen hätte, heimste drei Siege in Folge ein und ist entsprechend 2026 noch ohne Punktverlust. In Küntzig kommt es zum Derby der beiden „Étoiles Sportives“. Die Formentwicklungen deuten auf ein offenes Duell mit den Gästen aus Schouoweiler hin. In Pfaffenthal findet das Spitzenspiel zwischen der AS Red Black (2., 36 Punkte) und Biwer (3., 33) statt. Es treffen zwei der drei besten Sturmreihen der Liga aufeinander, auch die Defensive beider Teams ist in etwas gleichstark einzuschätzen. Ein möglicher Kräfteverschleiss der Hausherren am Mittwoch in der „Coupe FLF“ könnte dem FC Jeunesse entgegenkommen, insgesamt kann man sich ein offenes Spiel erwarten. Am Donnerstag teilte Red Black-Coach im Rahmen der Analyse des erwähnten Pokalspiels auch bereits seine Einschätzung zur Partie gegen Biwer mit uns.

Rocha: „erwarten uns eine sehr schwere Partie“

„Innerhalb von vier Tagen haben wir 180 Minuten absolviert während Biwer zweimal frei hatte wegen des Forfaits (s.u.) von Steinfort und da sie im Pokal schon ausgeschieden waren. Sie sollten im Gegensatz zu uns ausgeruht sein. Physisch sind wir aber stark und wir erholen uns gut. Es ist noch kein entscheidendes Spiel gegen Biwer, aber ein wegweisendes.