D2S2: was am 1.Spieltag los war

👉 Fotogalerie

Was am Wochenende los war

Bereits am Samstagabend empfang Biwer den Absteiger aus Kayl-Tetingen. Es waren die Gäste die durch Rodrigues (59.‘) in Führung gingen. In den Schlussminuten gelang den Hausherren dann der Doppelschlag, man drehte die Partie komplett und ging siegreich mit 2-1 aus der Begegnung hervor. In der Nachspielzeit kassierte der Gast sogar noch zwei Ampelkarten. In Esch empfang der Aufsteiger dann den Absteiger und Nachbarn Ehleringen. Es waren die Gäste die ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und die Partie mit 0-2 für sich entschieden. Nörtzingen traf zu Hause auf Lasauvage. Die Gäste hatten den besseren Start und führten zum Halbzeitpfiff mit zwei Toren. Nörtzingen drehte die Partie und lag Sekunden vor Schluss in Führung, doch Lasauvage geland noch spät der Lucky Punch zum 3-3. Frustrierend lief die Partie, laut unserem FuPa Live-Ticker Betreiber, für Moutfort. In Küntzig scheiterte man mehrmals am herausragenden Heimtorwart und musste sich schlussendlich mit 1-0 geschlagen geben. Gasperich hatte beim Gastspiel in Aspelt keine Probleme und setzte sich mit 0-4 durch. Noch höher fiels das Resultat beim AS Red Black und Dalheim aus. Die Heimelf zeigte wer der Herr im Haus ist und konnte einen 8-0 Kantersieg feiern. Steinfort lag zu Pause gegen Schouweiler in Rückstand. Nach der Pause konnte man die Partie aber noch mit 2-1 siegreich gestalten. Neben der Partie verlor Schouweiler auch noch Lux in der Nachspielzeit mit einer Roten Karte.

Leandro Pereira Lopes (Biwer) und Denis Licina (Kayl-Tetingen) im Video-Interview

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!