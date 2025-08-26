 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Biwer (in grün) setzte sich spät gegen Kayl-Tetingen durch
Biwer (in grün) setzte sich spät gegen Kayl-Tetingen durch – Foto: paul@lsn.sarl

D2S2: was am 1.Spieltag los war

Rückblick auf den Saisonauftakt im 2.Bezirk der 2.Division

Der 1.Spieltag in Zahlen

Alle Ergebnisse

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
US Esch
US EschUS Esch
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
0
2
Abpfiff

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FC Nörtzingen H.F.
FC Nörtzingen H.F.Nörtzingen
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
3
3
Abpfiff

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
US Moutfort-Medingen
US Moutfort-MedingenMoutfort
1
0
Abpfiff

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
0
4

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
AS Red Black Luxembourg
AS Red Black LuxembourgAS Red Black
FC Les Aiglons Dalheim
FC Les Aiglons DalheimDalheim
8
0
Abpfiff

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
FC Stengefort
FC StengefortStengefort
Étoile Sportive Schouweiler
Étoile Sportive SchouweilerSchouweiler
2
1
Abpfiff

Sa., 23.08.2025, 18:00 Uhr
Jeunesse Biwer
Jeunesse BiwerBiwer
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
2
1
+Video

👉 Fotogalerie

Was am Wochenende los war

Bereits am Samstagabend empfang Biwer den Absteiger aus Kayl-Tetingen. Es waren die Gäste die durch Rodrigues (59.‘) in Führung gingen. In den Schlussminuten gelang den Hausherren dann der Doppelschlag, man drehte die Partie komplett und ging siegreich mit 2-1 aus der Begegnung hervor. In der Nachspielzeit kassierte der Gast sogar noch zwei Ampelkarten. In Esch empfang der Aufsteiger dann den Absteiger und Nachbarn Ehleringen. Es waren die Gäste die ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und die Partie mit 0-2 für sich entschieden. Nörtzingen traf zu Hause auf Lasauvage. Die Gäste hatten den besseren Start und führten zum Halbzeitpfiff mit zwei Toren. Nörtzingen drehte die Partie und lag Sekunden vor Schluss in Führung, doch Lasauvage geland noch spät der Lucky Punch zum 3-3. Frustrierend lief die Partie, laut unserem FuPa Live-Ticker Betreiber, für Moutfort. In Küntzig scheiterte man mehrmals am herausragenden Heimtorwart und musste sich schlussendlich mit 1-0 geschlagen geben. Gasperich hatte beim Gastspiel in Aspelt keine Probleme und setzte sich mit 0-4 durch. Noch höher fiels das Resultat beim AS Red Black und Dalheim aus. Die Heimelf zeigte wer der Herr im Haus ist und konnte einen 8-0 Kantersieg feiern. Steinfort lag zu Pause gegen Schouweiler in Rückstand. Nach der Pause konnte man die Partie aber noch mit 2-1 siegreich gestalten. Neben der Partie verlor Schouweiler auch noch Lux in der Nachspielzeit mit einer Roten Karte.

Leandro Pereira Lopes (Biwer) und Denis Licina (Kayl-Tetingen) im Video-Interview

