D2S2: viel Spektakel, Kayl-Tetingen muss abreißen lassen

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Der 21.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Gasperich hatte beim 4:0-Erfolg in Schouweiler bereits vor der Pause alles klar gemacht, stand es beim Halbzeitpfiff doch schon 3:0. Die am Ende vier Gästetore wurden zu gleichen Anteilen von Mosaku und Silva Moreia erzielt. Der FC Tricolore macht damit einen vorentscheidenden Schritt Richtung Aufstiegsrelegation, da der erste Verfolger, Kayl-Tetingen, zuhause gegen Moutfort verlor. Der Abstand zwischen beiden Teams beträgt fünf Spieltage vor Schluss 7 Punkte. Der Leader geriet zwar bei der Union 05 in Rückstand, konnte das Ergebnis aber in einer furiosen 1.Halbzeit noch gleich zweimal zu seinen Gunsten gestalten. Lange sah es nach der Pause nach einem Unentschieden aus (3:3, 54.‘), doch tief in der Nachspielzeit gelangen Moutfort zwei Tore zum 5:3-Sieg.

Biwer (2.) spielte gegen Lasauvage mit dem Feuer, kam am Ende aber trotzdem zum vollen Einsatz. Nach einem Biwer Doppelschlag Mitte der 1.Hälfte kam der FC Minière bis Mitte des 2.Durchgangs zurück. In der 78.‘ sorgte Hensel dann per Elfmeter und seinem zweiten Tor des Tages für den 3:2-Heimsieg. Fast eine Stunde lange konnte Schlusslicht Nörtzingen bei der zweitstärksten Offensive der Liga den Schaden in Grenzen halten, dann schlug – einmal mehr – Saez Patiños Viertelstunde auf Seiten der AS Red Black: binnen vierzehn Minuten erzielte der beste Stürmer der Liga einen Hattrick, am Ende gewannen die Hauptstädter mit 6:0.

Weitere sechs Tore sahen die Zuschauer in Aspelt, wo die gastgebenden Red Boys einen 0:1-Rückstand zur Pause nach dem Seitenwechsel in einen 4:2-Heimsieg gegen Küntzig drehen konnten und damit ebenfalls wichtige Zähler im Abstiegskampf verbuchten. Steinfort lebt! Gegen Ehleringen gelang einem der zweite Sieg in Serie, durch u.a. zwei Treffer von Diallo siegte man mit 3:0. Die US Esch holte beim 2:0 gegen Dalheim wichtige Zähler im Abstiegskampf und vergrößert den Abstand auf den letzten Tabellenplatz.

Boukellal: „Trainerstab hat in den letzten zwei Wochen gute Arbeit geleistet“

US Esch-Sportdirektor Mourad Boukellal: „Es war ein kompliziertes Spiel. Der Gegner hatte nichts zu verlieren und ist im Prinzip gerettet, deshalb kamen sie um aus ihrer Sicht ein leichtes Spiel zu spielen. Unser Trainerstab hat in den letzten zwei Wochen gute Arbeit geleistet. Aus einem Pressing heraus erzielt Gabriel Freitas das schöne 1:0. Es folgten weitere gute Torchancen, die wir aber ungenutzt ließen.

Ich denke, das war dem Druck unserer Tabellensituation geschuldet. Das zweite Tor fiel nach durch das Zusammenspiel zweier eingewechselter Spieler, Ajdarpasic hatte Varela bedient. Es war ein verdienter Sieg, der uns Luft nach unten und zusätzliche Motivation für die kommenden Wochen gibt. Ich möchte mich ausdrücklich noch einmal beim Trainergespann für ihre tolle Arbeit in der kurzen Zeit bedanken.“

Wiederholungsspiel

Wie aus dem Bericht des Verbandsgerichts der FLF von letztem Donnerstag hervorgeht, wurde entschieden, dass die Begegnung Küntzig – Red Black wiederholt werden muss, dies aufgrund von Verletzung der Spielregeln (Art. 56/1/7), was auf einen Schiedsrichterfehler hindeutet. Laut FuPa-Informationen hatte der Unparteiische im Rahmen eines Elfmeters, bei dem Spieler zu früh in den Strafraum liefen, den Strafstoß nicht wiederholen lassen, sondern Freistoß für die Gegenseite gegeben.