D2S2: Verfolgerduell in Koerich ragt heraus Koerich hat punktgleiches Kopstal zu Gast +++ Gemeindederby Luna – Lasauvage +++ kann Steinfort gegen Nörtzingen oben dran bleiben?

Nörtzingen und Steinfort, die den Sonntag im 2.Bezirk der 2.Division bereits um 14:30 Uhr eröffnen werden, trennen in der Tabelle nur fünf Punkte, so dass es für den Absteiger gilt, einen Ausrutscher zu vermeiden, will man auf Tuchfühlung zu den Spitzenrängen bleiben. Einen solchen Platz belegt ein anderer Absteiger, nämlich Luna Oberkorn, das Schlusslicht Lasauvage zum Gemeindederby empfangen wird. Die Frage nach der Favoritenrolle stellt sich im „Stade Jaminet“ kaum, auch wenn Derbys bekanntlich ihre eigenen Gesetze haben. Im Gegensatz dazu kommt es in Koerich zu einer wegweisenden Partie, in der die Gastgeber den punktgleichen FC Kopstal 33 empfangen. Der Trend spricht ganz leicht für Koerich, dennoch darf man gespannt sein, wo sich die beiden Kontrahenten am Sonntagabend in der Tabelle wiederfinden werden.

Gasperich erlebte zuletzt einen leichten Aufwärtstrend, Gegner Biwer ist dagegen weiter auf der Suche nach einer gewissen Ergebniskonstanz und so wird wohl die Tagesform darüber entscheiden, wer sich durchsetzen wird. Munsbach ist weiter ungeschlagen in der Saison 22-23 und hat mit Ehleringen zwar eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel zu Gast. Doch an guten Tagen können die Gäste jedem Gegner wehtun, dennoch sollte der Spitzenreiter über die individuelle Klasse verfügen, sich am Sonntag zu behaupten.

Aufsteiger Schouweiler wartet seit über einem Monat auf einen Sieg und wird einen solchen gegen den CS Oberkorn auch nicht geschenkt bekommen. Eine Chance könnte darin bestehen, dass die Formkurve des CSO nach einem Zwischehoch zuletzt wieder etwas nach unten zeigte. Auch Küntzig musste nach gutem Saisonbeginn abreißen lassen und wird es zum Abschluss des 12.Spieltages gegen die AS ALSS Luxemburg (3.) alles andere als leicht haben.

