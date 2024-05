D2S2: Verfolgerduell in Bartringen steht im Fokus

Vorsicht Falle: Steinfort sollte in Wasserbillig durchaus favorisiert sein, doch das Gastspiel des Tabellenzweiten heute Abend an der Sauer-Mündung hat eine trügerische Note, da die UMW in den letzten Wochen als das fünftbeste Team geführt wird und damit nur drei Plätze hinter der Spitzenmannschaft aus dem Westen. Nach dem Spielabbruch in Koerich steht Leader Sanem am Sonntag vor der durchaus realistischen Aufgabe, im Heimspiel gegen Küntzig den Aufstieg endgültig perfekt zu machen. Ein interessantes und offenes Duell dürften sich Bartringen und Koerich liefern.

Nicht nur der Derby-Charakter macht aus der Partie CS Oberkorn – Minière Lasauvage ein interessantes Spiel. Die Gäste sind noch nicht definitiv gerettet und treffen auf einen aufstrebenden Gemeinderivalen, der genau wie Lasauvage seit drei Spielen nicht mehr verloren hat. Man kann sich einen offenen Schlagabtausch erwarten, was so auch auf Nörtzingen – Biwer zutreffen dürfte, dies mit z.Z. Vorteilen auf Seiten der Gäste, die aus ihren letzten vier Spielen zehn Punkte holen konnten.