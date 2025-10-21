D2S2: US Esch überrascht Gasperich

Was am Wochenende los war

Was für ein 7.Spieltag liegt im 2.Bezirk der 2.Division hinter uns! U.a. ein Doppelpack von Michael Hensel und Jonas Amberg ebnete den Weg für Biwer zum 7:0-Auswärtssieg in Nörtzingen, wo sich Verein und Trainer in der Folge darauf einigten, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Durch diesen Sieg baut Biwer seinen Vorsprung aus, da Gasperich zuhause überraschend mit 1:3 gegen Aufsteiger US Esch den Kürzeren zog.

Boukellal: „wollten um jeden Preis ein gutes Ergebnis erreichen“

Gästetrainer Mourad Boukellal in einer Sprachnachricht an FuPa: „Vor diesem Spiel waren wir der Außenseiter, wir spielten ja als Vorletzter gegen den Tabellenzweiten bei 14 Punkten Unterschied und mussten in den Spielen zuvor auch Platzverweise einstecken, bei denen es den Schiedsrichtern aber nichts vorzuwerfen gab. Sicherlich hat uns unser Gegner mehr als nur unterschätzt. Wir haben mit unseren Mitteln und einem tiefen Block gespielt. Es gelang uns, ein außergewöhnliches Spiel zu machen.

Es ist dies der Verdienst der Spieler. Sie wollten um jeden Preis ein gutes Ergebnis erreichen, vor allem nach dem Pokalspiel, das ein Befreiungsschlag war. Ich finde, dass der Sieg verdient ist. Dies bescheinigte sogar der Gegner unseren elf, die auf dem Platz standen. Jetzt hoffe ich, dass es so weitergeht, doch es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir versuchen natürlich, diesen Sieg und diese drei Punkte auszukosten und uns gut auf die kommenden Tage vorzubereiten.“

Moutfort ließ sich im Derby gegen Dalheim nicht bitten und gewann mit 4:0, drei Treffer fielen dabei nach der Pause. Mit diesem Erfolg kletterten die Gastgeber auf Platz 2. Nach drei sieglosen Spielen glich Lasauvage einen sehr frühen Rückstand gegen Schouweiler (0:1, 1.‘) zeitnah aus (1:1, 6.‘), um sich kurz vor Spielende den Dreier zu sichern (2:1, 86.‘), durch den man einen Sprung in der Tabelle machen konnte. Im Südduell zwischen Ehleringen und Kayl-Tetingen setzten sich die Gäste mit 3:0 durch, zwei ihrer Tore fielen schon vor dem Seitenwechsel.

Steinfort gelang bei Nachbar Küntzig ein Befreiungsschlag und zeigte dabei Moral. Nach nur einer Minute lag man zurück, glich aber in der Schlussphase der 1.Halbzeit aus. Auch den Auftakt der 2.Halbzeit verschlief man, als die Etoile Sportive wieder nach weniger als einer Minute zum 2:1 traf. Doch ein Doppelschlag von Goncalves Moreira (2:2, 54., 2:3, 59.‘) führte zur Wende und als Gueye kurz darauf das 2:4 nachlegte, stand das spätere Endergebnis fest.

In Aspelt hatten die Gäste den besseren Anfang, denn sie starteten aggressiver ins Spiel. Mit einem Sonntagsschuss in den Winkel gingen sie dann auch frühzeitig in Führung. In der Folge war das Spiel ausgeglichener mit leichten Vorteilen für AS Red Black. Trotzdem konnten die Red Boys kurz vor der Pause mit einem Kunstschuss fast von der Eckfahne aus durch Serrano ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel trafen die Gäste erneut rasch und hatten auch mehr vom Spiel, ließen allerdings einige gute Torchancen liegen. Die Hausherren kamen in der Schlussphase wesentlich gefährlicher vor das Tor. Nach einer Vielzahl an Eckbällen konnte Gruhonjic den Ball zum Endstand aus kurzer Distanz einköpfen (2:2, 90.‘+10).

