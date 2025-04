D2S2: UMW freut sich über Remis im Verfolgerduell

Mertert-Wasserbillig dominierte sein Heimspiel gegen Nörtzingen mehr als deutlich. Bereits in der 2.Minute gingen die Gastgebern durch ein Nörtzinger Eigentor in Führung (1:0, 2.'). Bis zur Pause konnten die Gäste das Geschehen spannend gestalten, doch nach Mehanovics 2:0 (50.') brachen sie ein. Reuland erhöhte in der 58.' auf 3:0, nachdem Mehanovic ihn bediente. Lima Evora netzte in der 72.' zum 4:0 ein, vorbereitet von Parhamov. Mehanovic schnürte seinen Doppelpack in der 75.' , als er nach Assist von Evora zum 5:0 traf. Parhamov legte in der 78.' das 6:0 nach und Bonev traf nach 82 Minuten zum 7:0 für die Gastgeber. In der Nachspielzeit gelang Nörtzingen H.F. der Ehrentreffer zum 7:1.

„Werden den Weg mit eigenen Jugendspielern weitergehen“

Sacha Schneider, Trainer der UMW, gegenüber FuPa: „Auch wenn es ein Eigentor war, war das 1:0 schön herausgespielt. Danach taten wir uns aber schwer, da wir zu schnell auf das zweite Tor gehen wollten. Ich muss Nörtzingen loben, sie haben zumindest in der 1.Halbzeit nie aufgegeben. Ich sagte meinen Jungs, dass sie jeden Gegner immer respektieren müssen. Nach unserem Führungstor waren wir entweder zu naiv oder nicht konzentriert genug, das wurde in der Halbzeitpause thematisiert. Die 2.Hälfte fing dann wieder gut an, danach war das Eis gebrochen. Wir werden den Weg mit eigenen Jugendspielern weitergehen, es ist ein Weg, der für jeden Verein interessant ist und auch für die Menschen aus dem Ort. Wenn diese und die Familie von Spielern, die sie in der Jugend unterstützte, das auch bei der 1.Mannschaft macht, dann sorgt das natürlich auch für höhere Einnahmen.“