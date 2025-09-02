D2S2: Torflut am 2.Spieltag

Was am Wochenende los war

Ein Hattrick von Amberg, ein Doppelpack, aber auch ein verschossener Elfmeter von Hensel sowie ein Tor von Wagner sicherten Biwer ein „Tennisergebnis“ von 6:1 bei Aufsteiger US Esch, dessen einziger Treffer zudem aus einem Eigentor der Gäste resultierte. Mit diesem hohen Erfolg steht der FC Jeunesse ganz oben in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle. Nach seiner Auftaktniederlage konnte sich Kayl-Tetingen im Duell der Absteiger gegen Steinfort zurückkaufen und mit 3:1 gewinnen. Etwas überraschend gelang es Schouweiler, einen 0:1-Rückstand aus der 50.‘ gegen die AS Red Black Luxemburg Mitte der 2.Halbzeit zu egalisieren und einen Punkt zuhause zu behalten.

Das Derby zwischen Dalheim und Aufsteiger Aspelt gaben die Gastgeber nach zwei Platzverweisen aus der Hand. Dabei war es äußerst spannend: die Red Boys lagen zur Pause mit 2:0 in Führung, ehe Dalheim das Ergebnis binnen einer Viertelstunde drehen konnte. Nachdem Alves Ferreira (79.‘) und Da Cunha Lima (84.‘) den Platz vorzeitig verlassen mussten, gelang auch Aspelt die Wende und schließlich sicherte sich der Neuling einen bemerkenswerten 5:3-Sieg.

Lobo: „mit einem Unentschieden wäre das Spiel gerechter ausgegangen“

Bryan Lobo, Trainer der Red Boys Aspelt: „Wir kamen gut in die Partie. Die ersten 30 Minuten waren wir etwas besser als Dalheim und wir haben zwei Tore geschossen. Danach waren wir komplett abwesend und gingen mit Glück mit diesem 2:0 in die Halbzeit. Dalheim kam besser aus den Kabinen und legte richtige Derby-Mentalität an den Tag. Während 15 Minuten drückten sie uns an die Wand, schossen drei Tore und übernahmen die Führung. Das Spiel nahm dann einen echten Derby-Schwung an und es kam hart auf hart. Manche haben Pech, andere Glück: dank der ersten roten Karte kamen wir zurück ins Spiel und vor allem zu mehr Torchancen und schossen das 3:3 und 4:3. Nach der zweiten roten Karte machten wir den Sack in der Nachspielzeit zu.

Am Ende des Tages nahmen wir die 3 Punkte mit und freuten uns, den Fans und dem Verein diesen Derbysieg zu schenken, doch mit einem Unentschieden wäre das Spiel gerechter ausgegangen. Unser Spiel spiegelte unsere aktuelle Situation wider, da wir noch viele urlaubsbedingte Abwesenheiten haben und in vielen Bereichen, vor allem im Mentalen und in der Defensive, noch arbeiten müssen, aber ich denke, es geht drei Viertel aller Teams in unserer Division so. Hut ab vor Mike (d.Red. Dalheims Trainer Varnier), der die Niederlage mit Fair Play und Respekt hingenommen und uns gratuliert hat!“

Noch ein Tor mehr fiel in der Partie zwischen Moutfort und Nörtzingen. Die Gäste gingen dabei zwar früh durch Del Bene in Führung, gerieten bis zur Pause dann aber unter die Räder. Spieler Matos Almeida hatte sich mit vier Treffern die Wahl zum Spieler des Spiels redlich verdient. Das Südduell zwischen Lasauvage und Absteiger Ehleringen ging mit 3:0 deutlich zugunsten der Hausherren aus, die den Deckel aber erst mit zwei Treffern in der Schlussphase drauf machten. Gasperich setzte sich zuhause mit 3:2 gegen Küntzig durch und hat neben Leader Biwer als einziges Team seine beiden Saisonspiele gewonnen.

