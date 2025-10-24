D2S2: Topteams favorisiert, Verfolgerduell im Fokus

Moutfort, aktuell Tabellenzweiter, tritt mit der zweitbesten Offensive in Schouweiler an, das defensiv ordentlich dasteht, aber dennoch nicht als Favorit in sein Heimspiel gehen wird. Bei Dalheim – Gasperich sollten eigentlich klare Verhältnisse zugunsten der Gäste herrschen, doch das vergangene Wochenende zeigte, dass der FC Tricolore nicht unfehlbar gegen vermeintlich schwächere Teams ist. Dies wird auch den Hausherren nicht entgangen sein. Ob die US Esch dem FC Les Aiglons als Beispiel dienen kann, wollten wir von Trainer Varnier wissen.

Die Realität ist hart und am Wochenende auf dem Papier wohl David gegen Goliath. Gasperich ist trotz Niederlage in einem mentalem Vorteil, allein nur wegen dem Tabellenplatz. Wir müssen unser Potenzial, welches noch irgendwo schlummert, mal mit einem Paukenschlag wachrütteln. Die US Esch als Beispiel nehmen? Ja gerne, wenn es denn so einfach ist, unterschreibe ich das noch heute. Nein Spaß bei Seite. Mourad (d.Red. Boukellal , Trainer der US Esch) und ich arbeiten sehr akribisch, wir sind gute Freunde, tauschen uns aus und wenn er sagt, dass seine Mannschaft ein Wahnsinnsspiel gemacht hat, dann ist das so.

Mike Varnier: „Wir sind momentan ein Schatten unserer selbst und hast du einmal die Scheiße am Fuß, dann hast du die Scheiße am Fuß. Durch diverse Gründe, welche wir klar definieren konnten, und Glück was fehlt, haben wir die Meisterschaft noch nicht angefangen. Es ist verrückt. Deshalb bleibe nicht zuletzt ich Lichtjahre von meinen, unseren Erwartungen zurück, das stimmt nachdenklich. Als alter Fuchs in der Branche bleibt sogar mir manchmal die Spucke weg, welche Wendung so ein Fußballspiel haben kann. Aber Sport lügt nicht und im Sport hat man immer ein Spiegelbild von dem Geleisteten.

Das können wir gerne nachmachen! Wir haben auch Qualitäten, sind unberechenbar und haben Heimrecht. Im Sport sollte man mit Glauben an eigene Stärken, Mentalität und Seele den Dingen in die Augen schauen und sich mal reinhauen und das Glück erarbeiten. Mika Zaritski sagt immer: man muss auf dem Spielfeld Gras fressen, Recht hat er. Talent ohne harte Arbeit und Geduld ist nichts und manchmal erwische ich mich beim Nachdenken, dass von der Mentalität her vieles anders geworden ist. Trotzdem bleibe ich ein Fussballliebhaber und für am Sonntag wünsche ich meinen Jungs die Rolle des Davids nach 90 Minuten.“

Ein wegweisendes Duell mit Blick auf die Top 4 tragen die Südvereine Kayl-Tetingen und Lasauvage aus. Die Formtabelle lässt Vorteile bei der Union 05 erkennen. Weiter könnte für die Gastgeber sprechen, dass es FuPa-Informationen zufolge beim FC Minière zu einem Trainerwechsel kam – offiziell bestätigt ist diese Information bislang noch nicht. Hintergründe dazu hoffen wir demnächst mitteilen zu können. Leader Biwer war zuletzt nicht zu stoppen und wird auch gegen Ehleringen über eine gute Ausgangslage verfügen.

Steinfort bietet sich gegen Schlusslicht Nörtzingen die Gelegenheit, sein Punktekonto aufzustocken. Die Gäste dürften aber unter einem neuen Trainer etwas weniger berechenbarer sein. Nach drei Niederlagen in Serie wird Küntzig bei der AS Red Black Luxemburg gefordert sein. Die Aufgabe für den Gastverein wird nicht leicht, da die Hauptstädter immer noch ungeschlagen sind.

Schließlich werden sich am Sonntag noch die beiden Aufsteiger US Esch und Aspelt gegenüberstehen. Sportlich kann man eine offene Partie erwarten, bei der aber die Hoffnung bestehen wollte, dass die außersportlichen Themen, die die Begegnung in der vergangenen Spielzeit überschatteten, nicht wieder aufkeimen werden.

Am Sonntag

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr US Esch US Esch FC Red Boys Uespelt Uespelt 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr AS Red Black Luxembourg AS Red Black Étoile Sportive Küntzig Küntzig 16:00 PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr Jeunesse Biwer Biwer FC Ehleringen Ehleringen 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Unser Tipp: Unentschieden

Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr FC Les Aiglons Dalheim Dalheim FC Tricolore Gasperich Gasperich 16:00 live PUSH