D2S2: Topspiel Steinfort – Munsbach bereits heute Abend Zweites Spitzenspiel Kopstal (3.) - Luna (2.) +++ wichtiges Gasperich – Ehleringen +++ wegweisende Partien in Oberkorn

Ausgerechnet nach seiner überraschenden ersten Saisonniederlage muss Munsbach bereits heute Abend die schwere Auswärtsprüfung in Steinfort bestreiten. Trotz nur mäßiger Konstanz befinden sich die Hausherren auf Rang 5 in unmittelbarer Nähe der Relegationsplätze, die zum Aufstieg berechtigen, und verfügen an guten Tagen durchaus über das Potenzial, ein Topspiel wie das gegen Munsbach für sich zu entscheiden.

„Alles daran setzen, um die in Nörtzingen verlorenen Punkte zurückzuholen“

Aus organisatorischen Gründen, die andere ehrenamtliche Verpflichtungen des gastgebenden Vereins betreffen, wurde das Topspiel gegen Munsbach auf heute Abend vorverlegt, wie uns Präsident Guy Nilles erklärte. Zum Spiel meinte er, dass die Gastgeber aus dem Vollen schöpfen können. „Wie müssen eigene Fehler wie zuletzt bei der Niederlage in Nörtzingen unbedingt vermeiden. Wir werden unser Bestes geben und alles daran setzen, um die dort verlorenen drei Punkte heute Abend zurückzuholen.“

Nach einem Zwischentief gelang es Küntzig ausgerechnet gegen Topteam ALSS, seine Negativserie zu beenden. Den neuen Trend will und kann man bestimmt gegen Schlusslicht Lasauvage fortsetzen, insbesondere da man als Tabellenneunter interessanterweise über den besten Angriff der Liga verfügt, der Gegner vom Sonntag dagegen über die zweitschlechteste Defensive. In Kopstal kommt es dann zum zweiten Spitzenspiel der 13.Runde im 2.Bezirk der 2.Division. Luna Oberkorn ist im Mamertal zu Gast, womit der Dritte den Zweiten empfängt. Luna tat sich am vergangenen Wochenende gegen Lasauvage schwerer als erwartet, Kopstal konnte sich dagegen in Koerich Selbstvertrauen für diesen Sonntag holen.

Das erwähnte Koerich wird in Biwer auf Wiedergutmachung aus sein, darf aber nicht auf Gastgeschenke hoffen. Ehleringen gelang bekanntlich die Überraschung des 12.Spieltags, doch auch der kommende Gegner aus Gasperich gewann vor Wochenfrist, so dass man gespannt sein darf, welches der beiden Teams, die sich kurz oberhalb der Abstiegszone bewegen, am Sonntag den vollen Einsatz bekommen wird. Der Vorletzte Schouweiler könnte sich an Küntzig inspirieren, wenn man die Herkulesaufgabe gegen die ALSS Luxemburg erfolgreich absolvieren will, im Tabellenmittelfeld kommt es dann noch zu einer richtungsweisenden Partie zwischen dem CSO und Ehleringen, einem möglichen Sieger könnte sogar der Anschluss zur Aufstiegszone winken.

Heute, Donnerstag