Jeunesse Biwer trifft zuhause auf den CSO – Foto: Alfred Weinandy

D2S2: Topspiel in Biwer, Duell der Schlusslichter in Oberkorn Kopstal kurz vor dem Aufstieg, Biwer (5.) empfängt den CSO (2.), Luna (14.) trifft auf Nörtzingen (13.) - halbe Liga spielt um die Plätze 3 und 4 Verlinkte Inhalte 2.Div - 2.Bez Kopstal AS Luxemburg Luna Bartringen + 10 weitere

Im Rahmen der 22.Runde im 2.Bezirk der 2.Division gibt es nicht ein Spiel, das ohne Relevanz wäre! So haben Moutfort (9.) und seine Gäste aus Küntzig (6.) in einem offenen Duell ebenso Chancen an die Aufstiegsrelegation heranzurücken wie die AS Luxemburg (7.), die auf das zuletzt sehr treffsichere Mertert-Wasserbillig (3.) trifft, das sage und schreibe 27 Tore in seinen letzten vier Ligaspielen schoss! Worauf die ASL in diesem Verfolgerduell aufpassen muss, dürfte entsprechend offensichtlich sein. Bartringen (4.) liegt 5 Punkte vor Gegner Gasperich (8.) und könnte mit einem Heimsieg einen nächsten wichtigen Schritt Richtung Barrage-Spiel gehen. Doch wie die Formtabelle nahelegt, dürfte auch diese Partie eng werden. „Wir spielen, um Erster zu werden“