D2S2: Topspiel Bartringen – Biwer im Fokus

Bartringen konnte man sich über den bisherigen Saisonverlauf gesehen oben in der Tabelle erwarten. Der Gegner von Sonntag, Jeunesse Biwer, mischt seit Kurzem aber auch oben mit und ist zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten mutiert. Mit vier Siegen aus den letzten fünf Spiele liest sich die Bilanz beider Kontrahenten sehr ähnlich und so dürfte es zu einem spannenden Spiel kommen.

Biwers Co-Spielertrainer Claudio Martins de Almeida gegenüber FuPa zum wegweisenden Duell: „Bartringen ist in der Offensive definitiv eine gefährliche Mannschaft, sie haben zusammen mit uns die meisten Tore erzielt. Sie stehen aber auch hinten relativ stabil und haben ‚nur‘ 22 Gegentreffer kassiert. Aus diesem Grund ist es unserer Meinung nach wichtig, Struktur und Stabilität in unserem Spiel zu haben. Ich denke, dass uns der Kunstrasen sogar entgegenkommen könnte, um einen saubereren und kontrollierten Fußball zu zeigen. Trotzdem konzentrieren wir uns eher auf unsere eigene Entwicklung als auf den Gegner. Wir haben in Biwer ein paar schwierigere Jahre hinter uns, doch in dieser Saison und in der aktuellen Lage können wir ohne Druck spielen. Das Ziel bleibt natürlich an jedem Wochenende das gleiche, nämlich drei Punkte zu holen – auch gegen Bartringen.“

Ebenfalls nicht leicht wird das Wochenende für den Tabellenzweiten CS Oberkorn, der bei einer US Moutfort-Medingen spielt, deren Ergebnisse zuletzt ein Auf und Ab kannten. So sollten die Gäste dann doch leicht favorisiert sein. Deutlicher ausgeprägt ist diese Tendenz zugunsten des Gastteams in der Partie zwischen Schouweiler und Tricolore Gasperich. Ebenfalls leichte bessere Karten sollte Küntzig in Lasauvage in der Hand halten.